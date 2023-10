First 4 Figures présente sa statue PVC Metroid Prime 'Samus Varia Suit'

samus35 Il y a 51 minutes Citer

Cette proposition de F4F me surprend et me fait "peur". Cette figurine, on l'a "presque" déjà vue : https://www.youtube.com/watch?v=4b0puR7PZE4



Elle ressemble beaucoup je trouve à l'édition "Metroid Prime™ 2: Echoes – Varia Suit Samus Statue". La posture est globalement la même. L'inclinaison du Canon est légèrement différente, la main sur la hanche aussi. J'ai pour le coup l'impression de jouer au jeu des 7 différences.