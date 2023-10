Nintendo a mis la main au portemonnaie pour soigner les animations de Super Mario Bros. Wonder !

Nintendo nous promet un jeu plus que généreux qui nous en mettra plein les yeux et le fait savoir !



Si le titre regorge de nombreux clins d'oeil visuels et diverses subtilités lors des déplacements de Mario, lorsqu'il court et saute en particulier, attendez-vous à être épaté par le travail autour de l'éléphant Mario !

Si nos héros vont se montrer très travaillés, les ennemis également devraient être beaucoup plus expressifs. Sans compter que les nouvelles "fleurs parlantes" vont vous crier des encouragements ou des conseils lorsque vous passez à côté d'elles et elles sont dotées d'une voix dans de nombreuses langues alors que Mario et le reste du casting restent muets lors du gameplay. On nous vend donc du rêve mais il faut reconnaitre que tout ce que nous avons pu apercevoir du jeu semble être une pure réussite. Un futur hit en puissance pour la Switch en cette fin d'année, disponible à compter du 20 octobre. De quoi bien maintenir la présence de Nintendo sous le sapin en fin d'année !