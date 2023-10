La Paris Games Week passe au niveau suivant

Après un salon en demi-teinte l'année derrière, limité à un seul hall et présentait pas mal de place libre, la Paris Games Week revient cette année du 1er au 5 novembre et s'étendra cette fois-ci sur trois halls : 1, 2.2 et 3. Ce n'est donc pas pour rien que le sous-titre de cette édition est "Next Level".







L'ouverture aura lieu le mercredi 1er Novembre et promet moult surprises, découvertes et de nombreux divertissements. D'ailleurs, dès ce premier jour, vous pourrez participer à des concours de cosplay, ou seulement venir pour observer les plus beaux costumes. À partir du lendemain et ce jusqu'au 4 inclus, les amateurs de compétition Esports seront comblés avec des concours pour la gloire, ou de grosses récompenses.

Bien sûr, vous pourrez tous les jours profiter d’expériences diverses et variées proposées par les différents éditeurs et développeurs qui peuvent être présents. Pour les joueurs Switch, à l'exception du stand Nintendo, qui, on l'espère, nous proposera quelques surprises, nous pourrons peut être tester NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sur l'espace de Bandai Namco, avant sa sortie le 17 novembre. Idem pour Prince of Persia: The Lost Crown sur le stand d'Ubisoft, pour l'instant annoncé pour le 15 janvier 2024.





Comme pour l'édition précédente, un espace sera réservé au jeu Made in France où seront présents 23 studios et éditeurs de l'hexagone parmi lesquels Amplitude Studios, DON’T NOD, Focus Entertainment ou encore Microids. Vous pourrez donc y jouer en avant première à Banishers: Ghosts of New Eden ou encore découvrir grâce à Microids : Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, Goldorak – Le Festin des Loups, mais aussi Flashback 2.