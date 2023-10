WarioWare: Move it! présente en vidéo ses mini-jeux

WarioWare: Move It! - Microgames Showcase (Part 1) 17/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 3 novembre prochain, Wario et ses amis seront de retour pour un nouveau jeu WarioWare. Intitulé "WarioWare: Move it!", le jeu mettra pleinement à profit les capacités des Joy-Cons de la Nintendo Switch.Suite spirituelle du jeu "WarioWare: Smooth Moves" sorti sur Wii en 2007, Move It! contiendra plus de 200 mini-jeux, marque de fabrique de la série WarioWare. Ces mini-jeux commencent justement à être présenté en détails par Nintendo à travers des vidéos mises en ligne :Parmi les autres nouveautés du jeu, WarioWare: Move It! contiendra un mode co-op en local à deux joueurs où chacun devra se synchroniser à l'autre pour progresser. D'autres modes additionnels seront jouables jusqu'à 4.Rendez-vous le 3 novembre pour découvrir WarioWare: Move It!, exclusivement sur Nintendo Switch.Source : Perfectly Nintendo