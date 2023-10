[Sondage] Votre impatience pour "Mario Wonder" est-elle à son comble ?

Question : Comment décririez-vous votre impatience pour la sortie de "Mario Wonder" ?

Je compte les jours sur mon calendrier !

Précommandé, je rafraîchis ma boîte mail pour des mises à jour 100 fois par jour.

Je suis excité, mais il me faudra patienter jusqu'à Noël.

Je n'y ai pas vraiment pensé, mais je l'achèterai très vite !

Impatient ? Moi ? Je campe devant le magasin depuis une semaine en costume de Mario !

Retour sur notre précédent sondage concernant Pikmin 4

29,3% : "Ce n'est pas ma priorité cette année"

25,8% ont dit : "Oh que oui, je l'ai même précommandé"

12,1% : "Sans doute, dans quelque temps"

10,2% : "Pikmin ? Jamais entendu parler."

9,1% : "Oui, d'ici quelques jours"

8,3% : "Je vais attendre une promo"



5,1% : "Plus tard, j'ai d'autres jeux Pikmin à finir"



Les fans de Mario n'apprendront rien de nouveau : la sortie de "Mario Wonder" approche à grands pas et nous sommes curieux de savoir à quel point vous trépignez d'impatience ! Notre tout nouveau sondage est en ligne sur la page d'accueil , et nous vous invitons à y participer.On a concocté plusieurs réponses aussi subtiles que possible pour vous permettre de nous donner votre sentiment à quelques dizaines d'heures de la sortie du jeu :Rendez-vous sur notre homepage pour exprimer votre enthousiasme (ou votre patience) et n'oubliez pas de partager le sondage avec vos amis pour que nous puissions compter le plus grand nombre de participants possible !Avant de vous laisser, jetons un œil aux résultats de notre dernier sondage concernant Pikmin 4. Sur un total de 372 votants :Vous avez donc finalement été près du quart à vous montrer suffisamment impatient de découvrir le 4e opus de la franchise : un bel intérêt et ce d'autant plus que vous êtes 20% de plus à envisager de craquer un peu plus tard.On a prévu de blacklister les 29.3% qui ne joueront pas à Pikmin 4 cette année, et on ne vous parle même pas du sort que l'on réserve aux 10.2% de répondants qui ont osé répondre qu'ils n'avaient jamais entendu parler de la série. Avec toutes les actualités Pikmin 4 qu'on a postées sur PN ? Vraiment ? :)Un grand merci à tous ceux qui ont participé ! Votre avis compte beaucoup pour nous et on prend plaisir à découvrir les résultats à chacun de nos sondages. Rendez-vous sur la page d'accueil pour le nouveau sondage !