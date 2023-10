La nouvelle boutique Nintendo ouvre ses portes à Kyoto

Nintendo Store à Kyoto 16/10/2023









Après New York, Osaka et Tokyo, Nintendo continue d'implanter des boutiques officielles à travers le monde. Cette fois-ci, c'est à Kyoto que Big N a choisi de développer son merchandising.En plus de proposer des objets officiels et des panoramas exclusifs, le Nintendo Store de Kyoto servira également de lieu privilégié pour la diffusion d'information de Nintendo. Un bon moyen de partager l'effervescence des Nintendo Direct entre fans !Avant l'ouverture prévue le 17 octobre 2023, Nintendo a dévoilé un trailer et des photos de son nouveau magasin.Si vous comptez vous rendre à Kyoto prochainement, n'hésitez pas à passer à la boutique de Nintendo.