Splatoween sera de retour dans Splatoon 3 !

Tandis que les températures baissent et que l'automne arrive, divers jeux se préparent aux fêtes de fin d'année dont le bal est ouvert par Halloween. Splatoon 3 ne dérogera pas à cet évènement et permettra de voir Cité-Clabousse mais aussi Chromapolis pour ceux qui possèdent le pass d’extension, adopter les couleurs et décorations de l'évènement.



Cela sera visible à partir du samedi 28 octobre, dès 2h du matin, jusqu'au lundi 30 octobre 1h du matin. Les sœurs Calamazones ainsi que Tridenfer seront bien entendu de la partie en revêtant leur costume d'occasion. Pour les joueurs, de l'équipement exclusif pourra être obtenu via des notifications de la chaine d'actualité de Splatoon 3. Ne les ratez donc pas !