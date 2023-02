[Nintendo Direct] Des infos sur Bayonetta Origins

Les fans de Bayonetta auront été gâtés ces derniers mois, après la sortie d'un troisième opus longtemps attendu et plus que salué par la critique, voici que Platinum nous propose une nouvelle aventure avec sa sorcière bien aimée.

Mais cette fois, loin de la femme fatale bagarreuse, c'est sous les traits d'une jeune fille et dans un style résolument plus enfantin que nous retrouveront la reine du beat'em up.