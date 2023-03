Sacha du Bourg Palette fait ses adieux dans un épisode spécial

La toute dernière scène de Sacha et Pikachu dans l'anime Pokémon pic.twitter.com/roHZY82Wiz — popcorns (@popcornsapp) March 24, 2023

Bonus

Pokémon - Je te choisis ! | Pokémon : Ligue Indigo | Extrait officiel 24/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après 26 ans de bons et loyaux services, Sacha et Pikachu ont fait leurs adieux en tant que personnages principaux de la série Pokémon. Le tout dernier épisode du maître Pokémon a été diffusé au Japon le vendredi 24 mars 2023.Sacha et Pikachu auront vécu 1228 épisodes, 25 saisons, 23 films et de nombreux épisodes spéciaux.La série fut un monument de TF1 dans les années 2000 et a fortement contribuer à la licence du jeu vidéo que nous connaissons. Nombre d'enfants ont pu suivre les aventures du héros de Bourg-Palette accompagné de Pierre, Ondine et Pikachu face à Jessy, James et Miaouss de la Team Rocket. Sacha étant arrivé à son rêve, il laisse la place à de nouveau héros.Si vous souhaitez regarder le dernier épisode de la série avec Sacha, vous devrez être patient. Aucune date n'a été communiquée pour la sortie en France.Dites nous en commentaire quel est l'épisode de la série ou le passage de films qui vous ont le plus marqué.Minute nostalgie avec le premier épisode de la série (on ne vous jugera pas de chanter le générique) :