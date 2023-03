Une nouvelle collection Pokémon arrive chez Zavvi

La boutique en ligne Zavvi propose régulièrement des collections de produits exclusifs issues de licences de jeux vidéo ou de pop-culture. Aujourd'hui, c'est une nouvelle collection Pokémon qui fait son arrivée.Réalisation en collaboration avec Akedo, cette collection s'inspire cette fois-ci de la Team Rocket avec évidemment Jessie, James et Miaouss qui se retrouvent sur différents produits : t-shirt, pull, casket, chaussures et sac de voyage.Un coffret spécial est justement en vente et inclut plusieurs produits de la collection à un tarif préférentiel :Rendez-vous vite sur le site de Zavvi pour découvrir l'intégralité de cette collection Team Rocket.