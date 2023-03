Pokémon officialise la nouvelle série : Pokémon, les horizons

La série : Pokémon, les horizons 24/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans la série : Pokémon, les horizons, Liko et son partenaire Pokémon Poussacha, ainsi que le second protagoniste, Rhod, rencontreront de nombreux personnages au cours de leur voyage, notamment un groupe mené par Friede et Capitaine Pikachu, appelé les Électacleurs Volants.

Parcourant le monde des Pokémon à bord d’un dirigeable, les Électacleurs Volants compte parmi leurs rangs plusieurs personnages : Oria, qui aime la mécanique et les travaux d’électricité accompagnée de son partenaire Pokémon Métalosse, Murdoch, un passionné de cuisine et son partenaire Pokémon Rocabot, Mollie, spécialiste des soins, accompagnée de son partenaire Pokémon Leveinard, et enfin Landon. Liko et Rhod rencontreront également Amethio et son partenaire Pokémon Malvalame qui appartiennent à un organisme appelé les Explorateurs, ainsi qu’un streameur très populaire connu sous le nom de Nidotruc.

Les personnages 24/03/2023









Aujourd'hui, il s'agissait du dernier jour de diffusion au Japon pour Sacha et son Pikachu . Profitant de l'épisode spéciale, The Pokémon Company a dévoilé la bande annonce officielle de la série intitulée : Pokémon, les horizonsTaito Okiura, vice président du marketing de The Pokémon Company Internationale indique que "La série : Pokémon, les horizons s’annonce être un voyage palpitant qui explorera de nouvelles merveilles et révèlera des découvertes fascinantes sur le monde des Pokémon. »Le site officiel illustre un peu plus les personnages principaux :La série est prévu pour 2023 sans plus de précision à l'heure actuelle