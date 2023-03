Un brevet pour le design de la master sword de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo a déposé un brevet concernant le design de la master sword dans le jeu Zelda: Tears of the Kingdom, selon une publication de GoNintendo. Le diable réside dans les détails, et ce nouveau brevet pourrait bien contenir des indices que les fans de la franchise vont maintenant s'empresser d'analyser.Le design breveté de la master sword de Tears of the Kingdom ressemble à une version plus mature de la master sword traditionnelle. Avec des pointes plus acérées et des rainures plus profondes gravées dans la lame, cette version de la master sword est sans aucun doute plus adaptée à la difficile bataille que Link va devoir mener dans Tears of the Kingdom.Vous aurez remarqué qu'on ne vous affiche pas l'épée en question, pour ne pas froisser ceux qui veulent éviter les spoils et qui pourtant lisent toutes les actus sur leur site préféré ! On vous renvoie vers Reddit, en source, pour voir le modèle déposé.Faut-il en déduire que Tears of the Kingdom sera plus axé sur l'action que les titres précédents de la franchise. Ou cela pourrait simplement signifier que Nintendo cherche à donner un nouveau look à l'arme. Aaaaaaah... que chacun se fasse sa petite idée d'ici la sortie du jeu, le 12 mai prochain, après 6 longues années d'attente !Le brevet indique que le dépôt concerne toutes les formes de représentation de la master sword dans le monde réel, par exemple épées en plastique ou t-shirts ne pourront aborrer le modèle de master sword 2023 sans risquer d'onéreuses poursuites de la part de Nintendo.Vous pourrez consulter le design de la master sword brevetée par Nintendo sur le site japonais de dépôt des brevets , en cours de maintenance à l'heure où nous écrivons ces lignes.Sources : Reddit via Gamesradar