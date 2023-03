Une nouvelle série d'images du film Super Mario Bros dévoilée sur le site officiel

Galerie images 25/03/2023























Les fans de Super Mario Bros. peuvent désormais découvrir de nouvelles images du film sur le site officiel français d'Universal Pictures . Ces images révèlent de nouveaux détails sur l'adaptation cinématographique réalisée par le studio Illumination, avec une sortie prévue pour le 5 avril dans plus de 60 pays, dont la France.Le film mettra en vedette Chris Pratt dans le rôle de Mario, Charlie Day dans celui de Luigi et Anya Taylor-Joy dans celui de la Princesse Peach, ainsi que Jack Black dans le rôle de Bowser.Nous avions pu découvrir le premier trailer du film en octobre dernier, nous avions alors eu la possibilité d'entendre pour la première fois la voix de Chris Pratt dans le rôle de Mario, mais aussi grâce au doublage la voix française de Mario qui sera interprétée par Pierre Tessier, reconnue pour sa fiabilité au personnage.Le film Super Mario Bros suscite une grande attente chez les fans de la franchise, mais aussi une certaine inquiétude quant à la façon dont l'univers et les personnages du jeu seraient représentés à l'écran.Ces nouvelles images offrent un aperçu supplémentaire de l'adaptation cinématographique et permettent de découvrir de nouveaux éléments de l'histoire. Et entre nous, ça s'annonce plutôt bien tout ça, ne serait-ce que par la qualité visuelle imaginée par Illumination pour mettre en valeur le patrimoine du royaume Champignon !Source : GoNintendo