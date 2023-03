De nouveaux extraits pour le film d'animation Super Mario Bros

Epic NEW Super Mario Bros. Movie Footage + 3 Nintendo Easter Eggs! 26/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que restera t-il encore à voir du film d'animation Super Mario Bros. lors de sa sortie au cinéma le 5 avril prochain ? C'est la question que nous sommes en droit de se poser tant les extraits sont de plus en plus nombreux.Aujourd'hui, c'est 3 nouvelles publicités qui ont été diffusées. Chacune d'entres elles contiennent des nouvelles images du film et comme l'analyse bien GameXplain, elles regorgent de nombreux détails et clins d'œil à la franchise Super Mario.Comment ne pas être émerveillé par le clin d'œil au niveau 1-1 de Super Mario Bros. ?Chacune de ces publicités dure uniquement 15 secondes mais elles contiennent des références qui raviront les fans qui seront nombreux à se presser dans les salles obscures le 5 avril.