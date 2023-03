Une reprise au violoncelle de toutes les musiques de Super Mario Bros

SUPER MARIO BROS MUSIC (MEDLEY) - Cello Cover 26/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Réalisée par un musicien talentueux, Manuel Santapau, cette interprétation exceptionnelle vous plongera dans l'univers magique de ce célèbre jeu vidéo avec un instrument à la sonorité extraordinaire.Si comme votre dévoué vous êtes fan de Super Mario Bros, vous allez adorer cette reprise au violoncelle de toutes les musiques du jeu. Réalisée par un musicien talentueux, cette interprétation est un bel hommage à l'univers sonore de Super Mario Bros.L'interprétation commence par le thème emblématique de Super Mario Bros., qui est immédiatement reconnaissable grâce à ses notes entraînantes. Le musicien ajoute ensuite des variations et des improvisations pour donner à la musique une nouvelle dimension.Toutes les musiques du jeu sont représentées dans cette reprise, y compris les thèmes de chaque niveau, les musiques de boss et bien sûr, la célèbre musique du château. Les mélodies sont toutes interprétées avec brio par le musicien, qui utilise les différentes techniques du violoncelle pour donner vie à la musique.Ce qui est impressionnant avec ce medley, c'est la façon dont le musicien a réussi à capturer l'essence de Super Mario Bros. dans sa musique. En écoutant cette reprise, on peut facilement s'imaginer jouer au jeu, sauter sur les goombas et sauver notre chère et tendre princesse Peach.Source : GoNintendo