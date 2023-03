10 minutes de Zelda: Tears of the Kingdom ce 28 mars 2023 à 16h avec Eiji Aonuma

Retrouvez Eiji Aonuma, le producteur de la série The Legend of #Zelda, le 28/03 à 16:00 sur notre chaîne YouTube pour découvrir environ 10 minutes du gameplay de The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom.



https://t.co/hDtljtN4c9 pic.twitter.com/5qFBneHRQ1 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 27, 2023

Fans de Zelda, préparez-vous ! Nintendo a annoncé qu'un nouveau gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera dévoilé demain lors d'une vidéo à paraître sur YouTube (dont on n'a pas encore l'adresse).Eiji Aonuma, le célèbre producteur de la série, sera là pour présenter ces nouvelles images très attendues par tous :On ne sait évidemment rien de plus que la durée de l'émission : sur Twitter, Nintendo a indiqué que la vidéo devrait proposer 10 minutes de gameplay, ce qui nous permettra d'apprécier quelques nouveautés, ou du moins c'est bien tout ce que l'on espère, en termes de mécaniques de jeu et d'environnements graphiques. Le mystère reste évidemment entier ce que Nintendo veut dévoiler demain durant cette présentation aussi inattendue que bienvenue à quelques 6 semaines de la sortie du jeu.Comment les développeurs ont-ils réussi à innover pour ce nouvel opus, tout en conservant l'essence qui fait du premier épisode un jeu absolument culte pour toute une génération ? On se donne donc rendez-vous demain pour assister à cette présentation par Eiji Aonuma, qu'on imagine heureux après toutes ces années de pouvoir partager enfin sur le prochain chapitre de la légendaire saga.Source : Twitter