Nintendo vous propose de tester gratuitement son offre Switch Online jusqu'au 2 avril

Si vous avez envie de retrouver quelques amis pour vous faire un Mario Kart 8 Deluxe en multi, un petit affrontement à Splatoon 3 ou à un autre titre multi nécessitant obligatoirement le Nintendo Switch Online, bonne nouvelle ! Nintendo relance une nouvelle période d'essai gratuite de sept jours, valable dès à présent et jusqu'au 2 avril 2023 sur le My Nintendo Store, et cela même si vous avez prévu de la dernière offre récente de ce genre.





Jusqu'au 02/04, vous pouvez profiter de 7 nouveaux jours d'essai gratuit au #NintendoSwitchOnline, et ce même si vous avez profité de l'offre similaire qui était disponible la semaine dernière !



Récupérez votre code ici : https://t.co/SkhKw6CUcB pic.twitter.com/WbHhlmeeDA — Nintendo France (@NintendoFrance) March 27, 2023

A vous donc pendant cette période gratuite la joie de tester le jeu en ligne, le chat vocal via l'application NSO, la sauvegarde de vos données sur le Cloud et surtout l'accès aux contenus des jeux rétros de la bibliothèque de titres de jeux NES, SNES et Game Boy du Nintendo Switch Online. Attention cependant, cela ne vous donne pas accès aux titres des autres consoles (N64, GBA et MegaDrive) présents sur le pass d'extension payant du Nintendo Switch Online. Vous ne pourrez pas non plus profiter de votre période d'essai pour commander l'une manettes classiques sur le My Nintendo Store, réservées aux membres ayant un abonnement payant. Au passage, on rappelle que Nintendo a effectué un réassort de manettes N64 récemment.

Ce code de récompense ne peut pas être utilisé sur un compte Nintendo disposant déjà d'un abonnement Nintendo Switch Online individuel ou familial. Ce code est valable jusqu'au 02/04/2023. Assurez-vous de l'enregistrer avant cette date.

Source : Nintendo