Ubisoft annonce son propre événement mais fait faux bond à l’E3

Pour le moment, ce qui reste officiel, c’est un démarrage le 11 juin 2023 avec des événement digitaux tels que le PC Gaming Show, Future Games Show ou la conférence Xbox. Puis le 13 et 14 juin, ce seront deux jours de salons en physique pour la presse. L’arrivée du public finit la semaine.





La crise économique et l’inflation sont bien présents et l’ardoise financière d’un tel salon ne vaut clairement plus le coup pour le moment. Ubisoft a passé une année compliquée et actuellement sa valeur boursière reste bien indécise. Le studio a également connu quelques échecs sur des titres pourtant prometteurs et se cherchent désormais. Pas simple d’avoir des équipes aux quatre coins du monde, de travailler sur des projets très ambitieux et de boucler tout cela dans les délais impartis, sans bugs d’importance. Le public a également clairement compris la politique commerciale du groupe qui brade régulièrement ses titres au bout de quelques mois. Beaucoup attendent désormais des versions complètes incluant l’ensemble des DLC à un prix plancher. Une des dernières victimes en ce sens est le second opus des Lapins Crétins et Mario, un excellent titre pourtant, mais qui entrera dans la logithèque de nombreux joueurs quand le prix sera devenu plus doux et que l’on aura vu un peu plus de contenu sur les DLC.



On espérait justement beaucoup de la présence d’Ubisoft pour nous montrer ce DLC, mais coup de théâtre, c’est désormais lors du Ubisoft Forward Live à Los Angeles le 12 juin 2023 que nous devrions en apprendre plus.



"L'E3 a favorisé des moments inoubliables dans l'industrie au fil des ans. Alors que nous avions initialement l'intention d'avoir une présence officielle à l'E3, nous avons pris la décision d'aller dans une autre direction et nous organiserons un événement Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles. Nous avons hâte de partager plus de détails avec nos joueurs très bientôt."

Et un désistement de plus pour l’E3 qui va avoir bien du mal à capter l’attention du public et de la presse avec l’absence supplémentaire d’un nouveau ténor du marché ! Il faut reconnaître qu’après l’absence des trois constructeurs principaux du monde console, à savoir Sony et sa Playstation, Microsoft et sa Xbox qui maintient néanmoins sa conférence, et Nintendo avec sa Switch, pas mal de studios se demandent si cela vous réellement le coup financier de faire le déplacement dans l’ancien temple du jeu vidéo. Le public devait être pleinement présent cette année, date du grand retour après les années pandémies, mais les habitudes ont clairement changé. Les événements live à la manière d’un Nintendo Direct captent bien plus l’attention du public et, à défaut de pouvoir prendre en main les prochaines nouveautés, des démos et des live de jeux peuvent déjà séduire les gamers. Avec cette nouvelle défection, le contour de l’E3 devient très flou à quelque semaines de son lancement.Avec toute ces défections, l’E3 a-t-il encore un avenir ? Nul doute que les prochains jours seront cruciaux en cas d’annonces de nouvelles annulations !