Sonic débarque dans Samba de Amigo: Party Central sur Nintendo Switch cet été 2023

Samba de Amigo: Party Central - Reveal Trailer (Nintendo Direct) 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de Sonic et de Samba de Amigo seront ravis d'apprendre que Sega a annoncé l'arrivée du célèbre hérisson bleu dans le nouveau jeu de rythme Samba de Amigo: Party Central !A paraître sur Nintendo Switch dès cet été 2023, ce jeu révélé lors du dernier Nintendo Direct permettra aux joueurs de s'amuser sur des chansons aux rythmes entrainants et de mettre leurs talents à l'épreuve via de nombreux mini-jeux et défis divers.Dans ce remake du célèbre jeu, les joueurs pourront danser sur deux musiques entraînantes de Sonic, « Escape from the city » tirée de Sonic Adventure 2, et « Fist Bump » de Sonic Forces. De plus, un niveau inspiré de City Escape de Sonic Adventure 2 permettra à Amigo de danser en compagnie du hérisson bleu.Les joueurs pourront également personnaliser leur compagnon avec des costumes et accessoires uniques, et mettre leur talent en avant en essayant d'atteindre la première place des classements en ligne. Ils pourront également faire la fête en ligne dans le mode Fiesta mondiale.Enfin, signalons qu'une édition physique peut être précommandée dès maintenant sur le site officiel du jeu (lien non sponsorisé :p) : sambadeamigo.sega.com Voici pour rappel la bande annonce de révélation de Samba de Amigo: Party Central :Source : Communiqué de presse.