Nickelodeon All-Star Brawl 2 disponible sans panache

Si vous êtes des inconditionnels des Tortues Ninja ou de Bob l'éponge, voici un titre de combat qui vous changera un peu de Super Smash Bros Ultimate. Sans arriver à la hauteur de ce mètre étalon, c'est un titre qui améliore la proposition initiale et permet le crossplay.





Un mode campagne, le jeu jusqu'à quatre en local, deux en ligne, de nouveaux personnages, voici de quoi séduire même si on ne comprend pas bien pourquoi tous les personnages du premier opus ne sont pas de retour. Si l'édition standard ne vous convient pas totalement, des DLC apporteront un peu de sang frais régulièrement. Coutant 49,99 € à la base, 4 packs de personnages supplémentaires sont proposés à 6,99 € pièce. L'ensemble de tous les costumes supplémentaires est commercialisé à 19,99 €. Il existe à l'achat une version Deluxe et Ultimate incluant tous les DLC.







Une ardoise cependant un peu salée pour un titre dont le lancement n'est pas exempt de bugs sur Switch. Si le gameplay a 30 fps n'amène pas de commentaires particuliers bien que loin d'être idéal pour un jeu de baston, les temps de chargement sont vraiment très longs : comptez une bonne vingtaine de secondes par écran de chargement. Un rapide coup d'oeil par rapport aux versions concurrentes montre un indéniable downgrade graphique avec absence de cutscènes. Pas de quoi le jeter à la poubelle mais une meilleure optimisation aurait été souhaitable.



Nickelodeon All-Star Brawl 2 is DIRE on Switch - Graphics Comparison + Load Times (Switch vs PS5) 11/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est le principal problème : avoir pour concurrent principal sur la plateforme Switch Super Smash Bros. La prise en main est proche, on peut également effectuer des roulades et esquiver en plein vol. Mais la comparaison s'arrête là car le titre n'a pas du tout la même vivacité et se montre bien plus terne. C'est le même problème que rencontrent les clones de Mario Kart 8 Deluxe. Si vous possédez Super Smash, passez votre chemin à moins d'attendre quelques patchs salvateurs, si en revanche vous possédez une autre plateforme, le titre se montrera plus intéressant.





Nickelodeon All-Star Brawl 2 - Nintendo Switch Gameplay 11/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pas de barre de santé pour savoir où en est votre adversaire mais un chiffre qui grimpe avec l'objectif d'écraser l'ennemi hors de la scène pour le mettre KO, le plus de fois dans le temps imparti. Seule bonne idée, des objets issus de l'ensemble des franchises Nickelodeon viennent apporter un peu d'imprévu dans les combats pour changer le cours de la bataille. Outre le jeu en multi, il existe quelques modes solo qui incluent quelques mini-jeux et un mode arcade.