Mario Kart 8 Deluxe conclut son formidable DLC avec la version 3.0.0 !

La vague 6 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe approche ! (Nintendo Switch) 11/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

MARIO KART 8 DELUXE IS GREAT AGAIN pic.twitter.com/yBtKQmw27s — John Slater (@JPGiviner) November 9, 2023

Traduction des notes de version

Prise en charge des DLC

Généralités

Problèmes corrigés

Ca sent la gomme sur la piste de départ : de nouvelles courses sont arrivées dans Mario Kart 8 Deluxe avec le déploiement de la mise à jour 3.0.0 contenant la vague 6 du DLC Pass de Circuits Additionnels du jeu. Cette ultime mise à jour, attendue avec impatience, apporte son lot de nouveautés et d'améliorations pour enrichir, peut-être une dernière fois, l'expérience de jeu.L'attraction principale de cette mise à jour est l'ajout de nouveaux circuits pour le Pass de Circuits Additionnels. Ces circuits, puisés dans l'héritage riche de la série Mario Kart, offrent aux joueurs de nouveaux parcours puisés dans le catalogue historique du jeu et dans Mario Kart Tour, histoire d'apporter un peu de fraicheur aux fans d'un jeu dont on ne calcule plus l'âge réel ! Les circuits, réinventés avec des graphismes améliorés et des mécaniques de jeu adaptées au gameplay de Mario Kart 8, promettent à tous des heures de compétitions acharnées !On vous rappelle la liste des circuits ajoutés dans les deux dernières coupes de cette mise à jour qui nous aura tenu en haleine pendant près de 18 mois !Courses de la Coupe Gland :- Roma Romantica )MK Tour)- Montagne DK (NGC)- Circuit Daisys (Wii)- Ruines Plantes Piranha (nouveau)Courses de la Coupe à épines :- Méandres madrilènes (Mario Kart Tour)- Monde glacé d'Harmonie (3DS)- Château de Bowser 3 (SNES)- Route Arc-en-ciel (Wii)Outre les circuits, la mise à jour 3.0.0 apporte également des ajustements de gameplay et des corrections de bugs. Ces modifications visent à équilibrer les courses et à offrir une expérience de jeu plus fluide et plus agréable. Cela témoigne d'une part de l'engagement continu, jusqu'au bout, de Nintendo, pour améliorer et actualiser sa licence phare sur Nintendo Switch et garantir la meilleure expérience possible à sa communauté. Sur notre Discord , les fans ont tenu à souligner la disparition d'une "feature" parfois utilisée en compétition : la technique du bagging. Cette technique consistait à se laisser trainer au début de la course dans l'espoir de récupérer des items puissants et ainsi remonter la pente rapidement pour tenter de finir premier avec les bons items à disposition. Dans le cadre de cette mise à jour, une parade a été trouvée, ce qui fait dire à certains utilisateurs sur X (anciennement Twitter) que Mario Kart is great again ("est de nouveau chouette").- Ajout d'un DLC payant : Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass, Wave 6 (deux coupes, huit parcours, quatre personnages, 17 combinaisons de course Mii).- Ajout d'un bouton "Musique" dans le menu supérieur : Il s'agit d'une fonctionnalité qui vous permet d'écouter la musique de fond diffusée pendant le jeu, comme vous le souhaitez.Remarque : même les joueurs qui ne possèdent pas le pass pour le parcours d'accélération peuvent écouter la musique de fond des parcours DLC.- Ajout d'une fonctionnalité permettant à d'autres joueurs, qui ne sont pas des amis, de se joindre à une salle.Après avoir créé une salle, appuyez sur le bouton + ou - pour afficher l'ID de la salle sur l'écran de la salle, et indiquez l'ID de la salle à vos compagnons de course.Les autres coureurs peuvent se joindre à vous en entrant l'ID de la salle dans "Recherche par ID de salle".- Vous pouvez désormais créer une salle même si vous n'avez aucun ami enregistré.- Ajout de crédits des équipes ayant travaillé sur le Pass de Circuits Additionnels avec Conditions d'obtention des crédits- Augmentation du temps d'invincibilité d'une partie des personnages et des personnalisations de véhicules.Impossibilité d'acquérir des objets forts en prenant une boîte d'objets en s'arrêtant ou en conduisant en marche arrière, ou en prenant une boîte d'objets qui se trouve au même endroit plusieurs fois au cours d'une course.Réduction du délai entre l'acquisition d'une boîte d'objets par quelqu'un et sa restauration.Diminution du taux d'apparition des miroirs et des 200 cm3 dans les niveaux "mondial" et "régional".Possibilité d'acquérir la "combinaison Varia" en utilisant un amiibo de la série Metroid.Possibilité d'acquérir la "combinaison hylienne" en utilisant un amiibo de la série Légende de Zelda.Possibilité d'acquérir la "combinaison Kirby" en utilisant un amiibo de la série Kirby.Vous pouvez désormais acquérir la "combinaison Daisy" lorsque vous utilisez un amiibo de la série Daisy.- Correction d'un problème où aucune voiture Bob-omb n'explosait dans Wii Moonview Highway, mais où une voiture Bob-omb explosait pour quelqu'un avec qui vous jouez en ligne.- Correction d'un problème où, lors d'une course contre un fantôme dans les épreuves contre la montre sur Yoshi's Island, la route rouge n'apparaissait pas même si le fantôme touchait le nuage ailé.Voilà qui fait en somme un patch assez conséquent. On se quitte non sans vous inviter à tester le jukebox des musiques du jeu accessible depuis le menu d'accueil du jeu : minimaliste, il n'en permet pas moins de retrouver tous les thèmes mythiques d'un jeu qui nous aura accompagné depuis bientôt 7 ans sur Switch : quelle carrière pour Mario Kart 8 Deluxe !Source : Nintendo