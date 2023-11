Et les nominés pour les Game Awards sont...

"Dis, Cortex, tu veux faire quoi le 7 décembre ?"

"La même chose que chaque nuit, Minus : tenter de conquérir le monde (du jeu vidéo) !"

Vous le savez peut-être déjà, le 7 décembre aura lieu la cérémonie des Game Awards, et si on commence à penser que lors de cette-ci, le premier trailer du prochain GTA sera dévoilé, c'est autre chose qui nous intéresse ce soir.

La cérémonie permet de récompenser des jeux parmi 25 catégories. Nous allons donc nous pencher ensemble sur les jeux Nintendo nominés.

Jeu de l'année



Meilleure Direction

Meilleure Direction Artistique



Meilleure musique



Jeux à impact (jeu ayant un message à faire passer)



Meilleur jeu indépendant



Meilleur 1er jeu Indie



Meilleur Jeu d'aventure



Meilleur RPG

Meilleur Jeu Familial



Meilleur jeu de Simulation/Stratégie

Meilleur Jeu Multijoueurs



Meilleure adaptation



Super mario bros Le film

Castlevania : nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

Twisted Metal







Que dire de cette liste ? Qu'il n'y a que du bon dans tout ça ! À part le Super Mario Wonder, je me demande bien ce qu'il fait là ! (jetez pas les goomba, c'était une blague !) Pour chacun des jeux nominés, le lien mène au test que nous avons réalisé et peu de jeu se trouvent une note inférieure à 17... Un seul même, Sonic Superstars.





Alors, avez-vous déjà fait votre choix ? Estimez vous qu'il manque des jeux dans des catégories ? N'hesitez pas à partager votre avis dans les commentaires !