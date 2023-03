Test de Dredge : attention à ce qui se cache dans les profondeurs…

Etes-vous vraiment prêt à tout cela ?

Êtes-vous prêts à ce qui se cache dans les profondeurs ?

Le temps, l’orage et les monstruosités

Parmi ces événements, se trouve aussi la chasse aux trésors sur laquelle vous met le Collectionneur. Étrange personnage vivant sur une île déserte et inquiétante, il vous mandate pour récolter des artefacts bizarres se trouvant dans des zones dangereuses, pour ne pas dire terrifiantes. Cependant, lui ramener ces objets vous octroie de nouveaux pouvoirs. Célérité, potentielle téléportation, etc., tout ce que vous devez savoir c’est que dans Dredge, tout a un coût, surtout ces étranges pouvoirs. Avec votre arsenal qui s’augmente au fur et à mesure, vous avez accès à de nouvelles zones, à de nouveaux ports, à de nouvelles quêtes. Celles-ci sont variées et vous permettent à la fois de lever le voile sur le lore du jeu et d’en dévoiler des mystères.

De vous, vous ne savez pas grand-chose. Vous êtes un pêcheur, votre navire s’est échoué quelque part dans les environs, là encore sans que vous sachiez vraiment comment. Vous vous éveillez dans un étrange village, face à un maire qui semble ravi d’avoir un nouveau pêcheur dans son hameau. Il vous propose de vous donner le vieux rafiot, contre une dette que vous paierez en ramenant des poissons. Avant de conclure que… “de toute façon, vous n’avez nulle part où aller, non ?”.Avez-vous entendu parler de Moonglow bay ? Et bien Dredge en est la face sombre. Votre pêcheur ne se souvient plus de rien, mais force est de constater que l’ambiance est lourde, les personnages que vous croisez étranges. On vous déconseille de rester en mer la nuit. Une jauge de “panique” apparaît dès le soleil couché… Des lueurs rouges flottent au-dessus de l’eau par moment. Un étrange ermite vous mandate pour trouver des reliques issues de naufrages tout aussi bizarres que le vôtre. Bienvenue dans Dredge.Le jeu dispose d’une direction artistique qui oscille entre clarté la journée et obscurité inquiétante la nuit. Le contraste est fort et d’autant plus intéressant qu’il distille une atmosphère lourde et pesante. On s’inquiète de ce que l’on va trouver en ces eaux, au point de ne jamais lâcher l’heure des yeux. Le moindre mouvement dans l’eau peut révéler un monstre qui va tenter de vous couler. Votre bâteau dispose d’un certain nombre de points de vie et il faudra y faire attention, sous peine d’endommager les moteurs, votre équipement de pêche ou de couler pour de bon.Dredge est un jeu d’exploration et de collections de poissons relativement simple dans son gameplay : vous allez de port en ponton, pêcher des matériaux (et des poissons), aller au chantier naval pour upgrader votre bâteau, et ainsi de suite. Parfois, vous remontez des profondeurs des pièces de recherche, qui vous permettent d’améliorer vos compétences et votre navire. Idem pour les poissons : parfois vous en pêcher des normaux, parfois des infectés, parfois des abominations… Votre poissonnier semble ravi de vous acheter vos prises, même les plus étranges.Concernant les contrôles, ils sont efficaces : joystick droit pour la caméra, gauche pour votre bâteau. Avec Y vous pêchez aux endroits où les poissons grouillent. Puis il s’agit d’un mini jeu où il faut presser Y au bon moment (quand le curseur entre dans la zone verte) pour gagner du temps et remonter plus rapidement votre ligne. Une fois le matériel obtenu, vous pouvez aussi récupérer planches, écrous et autres matériaux des épaves pour upgrader votre propre navire. Rapidement, vous vous rendez compte que les zones de pêche répondent à plusieurs principes : une silhouette vous indique quel poisson vous allez prendre, mais aussi quel type de ligne vous devez utiliser.Au port, vous disposez d’une réserve, pour y stocker vos matériaux en priorité. Vous pouvez aussi y ranger des poissons, mais le temps est un élément essentiel : plus longtemps un poisson attend dans votre réserve, moins il est frais, jusqu’à pourrir complètement. Le niveau de fraîcheur joue sur la côte de votre marchandise et sur son prix. Il vaut mieux les vendre rapidement si vous voulez en obtenir le meilleur.Les journées s’écoulent dans Dredge et ne se ressemblent pas. Ne restez pas en mer lorsque la nuit est tombée, c’est l’un des premiers conseils qu’on vous donne. A raison. Une fois le soleil couché, un œil s’ouvre en haut de votre écran, scrutant les ténèbres. Il s’agit de votre jauge de panique. Il s’agite à force de capter les lueurs étranges, les remous dans l’eau, les silhouettes monstrueuses qui vous frôlent et vous percutent sans que vous ne sachiez de quoi il s’agit. Dredge joue sur l’horreur indicible, avec une vibe très lovecraftienne dans son déroulement. De l’inquiétude à la vision des monstres qui hantent les eaux, il n’y a qu’un pas, qu’un état de folie dans lequel vous glissez petit à petit à force d’avertissements cryptiques, de sous-entendus glaçants et d’événements surprenants.