Protéger l’humanité

Un jeu aux multiples facettes

Energie, contrôle, vie et survie

Attention, les événements qui vont suivre sont la suite directe du premier jeu, mais il ne nécessite pas totalement d’y avoir joué pour comprendre. Vous y incarnez toujours Robbie, un petit robot fort sympathique mais pas très au fait de ce qu’est réellement l’humanité. Vous devez protéger Toriko, jeune fille et dernière représentante de l’humanité. Celle-ci a quelques tendances à tomber en morceaux, mais ne vous inquiétez pas : avec quelques pièces de rechange, elle sera de nouveau comme neuve. D’ailleurs, vous lui avez construit un terrarium pour qu’elle y vive au mieux.C’est à peu près ce que vous comprenez de l’histoire, car dès les premières minutes du jeu et sans aucune forme d’explications, vous vous retrouvez au dernier étage du dernier donjon au niveau maximum. Puis un énorme glitch vous renvoie auprès de Toriko, suite à une séquence énigmatique qui ne manque pas d’aiguiser votre curiosité. Entre les différents niveaux, les glitchs, les attaques, les crafts et tout le reste, vous voici plongés dans une aventure hors du commun.Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir joué au premier pour apprécier ce second opus, il faudra comprendre l’anglais pour cela. Car void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 ne dispose d’aucune traduction française. C’est vraiment dommage au vu de la richesse et de l’accessibilité du titre.void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 est un titre unique, avec de très nombreuses spécificités. En effet, vous devez prendre soin de Toriko. Pour cela, il faut arpenter des donjons pour trouver des matériaux qui vont vous permettre de crafter différents éléments, mais aussi de trouver des plans pour augmenter votre catalogue d’objets. Ceux-ci peuvent soit aider à améliorer la santé de la jeune fille, soit meubler le terrarium. Outre l’aspect esthétique et le côté aménagement de votre maison, vous disposez de différents bonus en fonction de ce que vous installez, qui vont ensuite se répercuter lors de vos explorations.Pour celles-ci, vous avez accès à une carte et pouvez sélectionner l’endroit que vous souhaitez visiter. Commence alors un donjon où chaque déplacement équivaut à une case. L’ensemble est ensuite joué au tour par tour. Vous vous déplacez en un, les ennemis aussi, où qu’ils se trouvent sur la carte que vous n’avez pas encore découverte. Vous visualisez leurs déplacements par un point rouge qui n’est visible que lorsque vous vous trouvez dans la même salle. L’exploration des couloirs les reliant réduit votre champ de vision à la case devant et derrière vous uniquement, laissant la possibilité aux ennemis de surgir pour vous attaquer.Les donjons sont les lieux où vous pouvez récolter des composants, des matériaux, augmenter votre niveau au fur et à mesure de votre progression mais uniquement pour celle-ci. Sur le même principe qu’un roguelike, chaque carte est procédurale et terminer ou perdre dans un donjon vous ramène au terrarium avec tout ce que vous y avez récolté mais votre prochaine exploration débute de zéro (hors bonus d’aménagements du terrarium). De cette façon, la difficulté, bien que progressive, est légèrement moindre : perdre dans un donjon ne vous vide pas votre inventaire, vous pouvez donc continuer à crafter des choses même après plusieurs défaites successives. De quoi améliorer son lieu de vie pour pouvoir gagner en puissance et vaincre les prochains donjons.Cependant, void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 n’est pas que de l’exploration de donjons. Comme évoqué, vous devez faire avec quelques glitchs qui vous dévoilent ce qui semble être des morceaux de la mémoire de Toriko. Celle-ci devient rapidement un élément central de votre aventure : il faut y faire attention et en prendre soin, quoi qu’il en coûte. Lorsque vous vous trouvez en donjon, vous pourrez avoir accès à son état de santé via une sorte de mini tamagochi pour la surveiller à tous les instants. Vous en occupez quand vous n’êtes pas au terrarium nécessite alors de l’énergie et celle-ci n’est pas infinie.void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 dispose d’un système de jeu à la fois simple et dense. Nous l’avons évoqué, les possibilités de gameplay sont nombreuses, entre l’exploration de donjon en mode roguelike, le craft, l’aménagement du terrarium ou le Toriko-magocchi à surveiller. Malgré tous ces éléments, le jeu est parfaitement clair et la progression se fait assez facilement. Tout s’imbrique de façon intuitive (à l’exception de quelques éléments du menu de craft, mais c’est un détail) pour vous permettre d’explorer le plus librement possible. Sortez du terrarium par la droite et vous arrivez sur la carte. A vous de sélectionner le donjon que vous voulez arpenter.Une fois à l’intérieur, deux jauges apparaissent en haut de l’écran : celle de santé et d’énergie. La première est votre vie et diminue lorsque vous subissez des dégâts. A zéro, c'est la fin du donjon et retour au terrarium. La seconde représente votre énergie. Vous en perdez un peu à chaque pas et à chaque action. Idem ici : arriver à zéro vous fait perdre et rentrer. Mais attention : vous occuper de Toriko à distance nécessite une grande quantité d’énergie. A vous de faire les bons choix.Sur votre chemin, vous trouverez de nombreux objets : des plans pour vos futurs crafts, des batteries pour recharger la vôtre, des kits de réparation pour vos points de vie, des grenades, armes et autres objets offensifs, des boucliers et bien d’autres items. Ceux-ci apparaissent sous la forme d’un carré bleu sur la carte, tandis que le téléporteur vous menant au niveau suivant est un pixel orange. Parfois, vous pouvez même tomber sur des jaunes, qui sont des téléporteurs vers une salle secrète vous octroyant une compétence bonus.Comme dans tout roguelike qui se respecte, vous débutez votre donjon au niveau 1. Au fur et à mesure de votre progression, vous gagnez des niveaux et chaque passage de level vous débloque un bonus parmi deux, il vous faut donc choisir ce qui vous semble le plus adapté à votre run. Que ce soit des places supplémentaires dans l’inventaire (qui est assez petit mais qui aiguise votre sens de la priorité), de l’attaque, du taux critique, etc.