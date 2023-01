Test de A Space for the Unbound : l’aventure intérieure

A l’aube de son avenir

Ce type de gameplay est à la fois super intéressant et fort narrativement. On vit, de l’intérieur, les problèmes des uns et des autres, que ce soit le burn out ou le harcèlement. L’idée est bien sûr d’aider la personne et de lui montrer qu’autre chose est possible. Les représentations sonnent juste et donnent une vraie immersion au titre. Cependant, force est de constater que cela induit aussi de nombreux allers-retours entre les écrans pour trouver tel élément, actionner tel autre et ainsi de suite. Nous l’avons dit, chaque puzzle est logique, mais les différentes pièces pour le résoudre ne sont pas nécessairement à côté.

A Space for the Unbound raconte l’histoire d’Atma et Raya, deux adolescents amoureux dans les années 90. L’histoire vous réserve de nombreuses surprises, et il serait dommage de vous en dire trop, mais sachez qu’un rêve étrange vous conduit à un journal dans lequel vous notez vos objectifs de fin d’année. Au programme, passer du temps avec Raya, collectionner les capsules ou encore faire un excellent score sur votre jeu vidéo favori. Mais les choses ne sont pas ce que l’on croit et rapidement, l’aventure vous réserve quelques surprises.Tout au long de l’histoire, vous allez explorer différents thèmes durs, comme le suicide, les maltraitances familiales et autres sujets très personnels. A Space for the Unbound le fait de façon simple et très imagée. C’est par le subconscient de certains personnages et l’exploration de leur esprit que vous allez aborder certains de ces thèmes. Mais avant de nous pencher là-dessus, voyons comment on joue. Petite précision avant tout : le jeu est intégralement en anglais, sans traduction française. C’est vraiment dommage, mais cela ne nous a pas empêché de profiter de l’histoire.A Space for the Unbound est donc un point’n’click tout en pixel art à défilement horizontal. Vous explorez les lieux, avancez et discutez avec les différents personnages. Vous allez explorer une ville indonésienne, mais aussi récupérer des objets et les utiliser. Comme dans beaucoup de point’n’click narratif, chaque fois que vous appuyez sur le bouton d’action (A) devant un point d’intérêt (qui apparaît sous la forme d’un ? à l'écran), vous avez accès à plusieurs possibilités. Les trois quart du temps, vous ne pourrez qu’interagir avec (que ce soit par l’observation, la parole ou la préhension). Mais si vous possédez un objet, alors celui-ci s’affiche dans la liste et vous pouvez le sélectionner. Cela vous permet donc de franchir les obstacles, de ramener un objet à l’un des protagonistes, etc.Pour le reste, les déplacements s’effectuent de façon classique : droite et gauche pour se balader dans les écrans, haut pour franchir une porte ou prendre un chemin. A partir de là, presque toute la carte s’offre à vous, en fonction de l’histoire. Mais ce n’est pas tout ! Avec son lot de collectibles (dont la liste vous est proposé dans le fameux livre rouge qui est votre journal de bord avec toutes les infos), d’animaux à caresser (pour trouver le plus fluffy et leur donner des noms), et autres éléments à récupérer, A Space for the Unbound se présente comme un titre riche.Nous l’avons dit : les thèmes abordés dans A Space for the Unbound sont plutôt durs. Mais alors comment est-ce que cela se manifeste ? Pour débloquer des passages ou franchir des endroits surveillés, Atma pourra parfois s’accroupir. Mais au-delà de cela, il peut entrer dans la psychée des gens. Si une petite étoile dorée s’affiche au-dessus d’un personnage, vous pouvez l’explorer. Le journal rouge devient alors plus qu’un simple journal et vous allez explorer le subconscient de votre cible. Vous pouvez alors l’aider à résoudre ses problèmes : il est fatigué de son travail ? Eteignez les lumières dans l’appartement mental qu’il s’est créé, ajoutez une petite ambiance et laissez-le se reposer. De ces explorations intérieures, vous pouvez inclure des éléments venant de l’extérieur ou au contraire récupérer des objets à l’intérieur de la tête d’une personne pour l’utiliser plus tard, une fois sorti.