[ND] Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres : un voyage hors du commun sur Nintendo Switch ce 1er décembre 23

Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres - Sortie le 1er décembre ! (Nintendo Switch) 21/06/2023

Dragon Quest Monsters: Le Prince des ombres : suivez le prince maudit Psaro et l’elfe Rose dans leur périple à travers le royaume démoniaque de Nadiria. Explorez le monde, capturez des monstres et combinez-les comme bon vous semble pour créer de puissants alliés et vaincre vos ennemis grâce à votre équipe de rêve aux cours de saisons changeantes.

Une nouvelle aventure épique nous attend sur Nintendo Switch avec Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres. Prévu pour le 1er décembre, ce jeu nous emmène dans un voyage fantastique à travers le royaume démoniaque de Nadiria.Dans ce nouveau jeu de la saga des DQM, nous suivons l'histoire du prince maudit Psaro et de l'elfe Rose. Ensemble, ils parcourent le royaume de Nadiria, un monde sombre et mystérieux peuplé de créatures étranges et de monstres redoutables.Voici ce que Nintendo nous donne comme informations sur le jeu dans son récapitulatif du Nintendo Direct diffusé ce mercredi 21 juin 2023 :L'un des aspects les plus intéressants du jeu est la capacité de capturer des monstres. En tant que joueurs, nous pouvons explorer le monde, capturer des monstres et les combiner de différentes manières pour créer des alliés puissants. Après avoir constitué une équipe hors du commun, nous devrons utiliser la stratégie et la ruse pour vaincre nos ennemis dans des batailles forcément épiques.De plus, le jeu offre une dynamique de saisons changeantes, ce qui ajoute de la profondeur et de la variété à l'expérience de jeu. Les saisons peuvent affecter les environnements, les monstres et les stratégies de combat, ce qui rend chaque partie unique.Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres promet de satisfaire les fans du spin-of de Dragon Quest, Dragon Quest Monsters. Vous pouvez d'ores-et-déjà sortir votre calendrier pour marquer la date du 1er décembre 2023, date de sortie du jeu et date de départ de votre fantastique voyage dans le royaume de Nadiria.Source : Communiqué de presse et bande-annonce