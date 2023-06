Prévoyez de la place pour jouer à Metal Gear Solid Master Collection !

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - Sortie le 24 octobre ! (Nintendo Switch) 23/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous avez prévu d’acheter la prochaine collection ultime annoncée par Konami ? Dans ce cas prévoyez également l’achat d’une carte micro-SD à côté, même si vous achetez le jeu en version boîte. En effet, Konami nous apprend aujourd’hui qu’il faudra une place considérable pour télécharger l’ensemble du contenu proposé.Mais alors qu’y a t’il dans la carte ? Voici les détails fournis par Konami :- 29,5 Go pour la version physique, dont 2,64Go déjà téléchargés sur la carte- 10,2 Go pour la version Metal Gear Solid Master Collection (Metal Gear et Metal Gear 2: Solid Snake : +1,4Gb)- 8,0 Go pour Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - Master Collection Version- 12,2 Go pour Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Master Collection Version- 1,0 Go + 30 Go de contenu bonus et de vidéosAu total, cela représente donc près de 60 Go de données à télécharger pour pouvoir profiter pleinement de tout ce que le jeu a à offrir, dont près de 50% correspondent au téléchargement de contenu bonus divers.Source : Konami