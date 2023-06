Nintendo et les producteurs de Super Mario Bros Le Film remercient les fans

Alors que "Super Mario Bros Le Film" est un véritable carton planétaire avec, à ce jour (23 juin 2023), plus de 1,330 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, il se place comme le deuxième ou le troisième plus grand succès de l'histoire du cinéma d'animation, en fonction de comment on considère le remake live-action du "Roi Lion" de 2019 (sachant que 100% des plans sont en images de synthèse).





Alors que le film arrive en fin de vie cinématographique, il semble désormais plus qu'improbable que "Super Mario Bros" rattrape les 120 millions de dollars le séparant de "La Reine des Neiges 2", à moins d'une ressortie additionnelle avec des fonctionnalités inédites, comme le font déjà certains blockbusters pour arrondir leurs chiffres (Avatar et Titanic en tête).





Le film d'Illumination pourra quand même se targuer d'être l'un des rares studios, avec Dreamworks, à avoir réussi à faire trembler la firme de la souris aux grandes oreilles, qui n'a encore jamais laissé sa place de leader en 100 ans d'histoire, malgré une santé chancelante depuis le retour du Covid. Les films d'animation récents n'attirent plus les foules dans les salles obscures, comme en attestent les échecs retentissants d'"Avalonia", de "Buzz l'Éclair" ou le démarrage délicat d'"Élémentaire".





Fiers de leur succès, Nintendo a tenu à remercier leurs fans de la première heure, conscients qu'ils ont permis de lancer ce cercle vertueux qui a contribué au succès du film. Pour ce faire, ils ont publié ce 22 juin 2023 sur leurs réseaux sociaux, une courte vidéo rappelant les "Super Mario Bros Le Film Direct", avec le protocole habituel de bandeau de présentation et de mise en format.





D'une durée d'une minute, elle met en scène en deux temps les deux producteurs du film que sont Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario pour Nintendo, puis Chris Meledandri d'Illumination Entertainment, qui ont tous deux un message à passer aux fans du plombier moustachu.

SM : "Super Mario Bros le film est le premier film dans lequel Nintendo était directement impliqué en production. Nous sommes très reconnaissants de vous savoir aussi nombreuses et nombreux à l'avoir visionné. Merci infiniment à toutes et à tous. Nous espérons que vous continuerez à soutenir l'équipe Mario. Merci!"

CM : "L'accueil qui a été fait à Super Mario Bros le Film a dépassé tout ce que je pouvais imaginer. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de fans aussi passionnés, engagés et enthousiastes. Et grâce à tout le soutien qu'a reçu le film, beaucoup de personnes à travers le monde ont pu découvrir la magie de Mario. Je tiens à toutes et tous vous remercier de soutenir ce film avec autant d'enthousiasme."

Shigeru Miyamoto vêtu de son t-shirt officiel du film se contente d'un message somme toute sommaire :Viens ensuite le tour de Chris Meledandri d'illumination qui mesure le chemin parcouru, son studio (en partie français, cocorico) étant devenu en une dizaine d'années un acteur majeur des studios d'animations avec ses franchises établies que sont "Moi Moche et Méchant", "Les Minions", "Tous en Scène" ou Comme des bêtes". Le Major semble être illuminé de la même Aura que Dreamworks dans les années 2000.Il est vrai, si Nintendo est un habitué des remerciements (et parfois des excuses ndlr) via les Nintendo Directs, il en est plus rare de voir des producteurs d'Hollywood aussi enthousiastes, on ressent avec lui son étonnement d'avoir eu un si gros succès. En France le film est toujours le plus gros succès de l'année avec 7 111 854 entrées à ce jour en attendant sa deuxième vie en support physique et sur tous les écrans dès la fin de cet été.