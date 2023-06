Animal Crossing: New Horizons accueille la 'Divine Île' de Caprice des Dieux

Caprice des Dieux s'invite sur Animal Crossing : New Horizons

Dans le cadre de son anniversaire, le fromage Caprice des Dieux (on ne pensait vraiment pas faire une news Caprice des Dieux un jour sur PN !!!) a décidé de célébrer l'événement d'une manière originale.La marque a investi le jeu Animal Crossing: New Horizons en créant sa propre « Divine île ». Cette île, conçue pour offrir une expérience de détente ultime, est un véritable havre de fraîcheur, de douceur, de fantaisie et de gourmandise. Les fans du jeu vidéo sont invités à découvrir cette bulle de plaisir en utilisant le code DA-5788-1281-2155.Pour la première fois, Caprice des Dieux s'aventure dans le Métavers, s'amuse la marque dans son communiqué, donnant vie à sa divine gourmandise. La « Divine île » revisite les fondamentaux de la marque et nous plonge dans un univers aussi pur que paradisiaque. C'est une île à la fois gourmande et relaxante, propice à un instant de pur plaisir, pour une parenthèse en totale détente.Cécile BROUANT, directrice marketing Alliance Fromagère, partage que l'ambition de Caprice en entrant dans ce monde virtuel est de toucher un public jeune et connecté, et de lui offrir un moment de pur plaisir, empreint d'une touche d'audace et d'humour.La campagne Divine île vise à atteindre une cible jeune et digitale, avec une médiatisation sur Twitter pour toucher 4 millions de contacts. La « Divine île » a été créée et aménagée pour proposer une expérience de jeu reposante avec des sessions de yoga en live avec @mathilde.yogifit, des lieux de détente in-game, et bien plus encore.Dès leur arrivée sur l’île, les joueurs pourront explorer les différentes zones, inspirées par l’univers apaisant et détendu de Caprice des Dieux : Plage aux Cocotiers, Verger Luxuriant, Feu des Dieux, Jardin Zen, et enfin le Dojo de Relaxation.Anne-Sophie Vitoux, experte en art de vivre Feng-Shui, explique que le bien-être et la fluidité de l’énergie ont été les dénominateurs communs de la philosophie Feng-Shui et de la pensée Zen pour harmoniser l’île.Ce week-end, Angèle, l'avatar de Caprice des Dieux représentant un ange, accueillera les streameuses partenaires sur sa « Divine île » afin qu’elles découvrent et visitent l’île. Les fans pourront suivre ces visites en direct sur Twitch le samedi 24 juin à 17H sur les chaînes de Fluffy et Coaen , et le dimanche 25 juin à 11H30 sur la chaîne de Jeel En outre, à l’occasion du lancement de sa Divine Île, Caprice des Dieux invite ses fans à participer à un concours. Pour participer, les joueurs devront se rendre dans le Dojo de Relaxation au centre de l’île et partager sur Twitter une capture d’écran de leur avatar avec le #InstantCaprice. Les gagnants auront la chance de remporter des kits de yoga et des sessions de yoga privées avec @mathilde.yogifit !Bonne chance à tous et bravo à l'initiative, certes un peu tardive mais mieux vaut tard que jamais, de Caprice des Dieux autour d'un des jeux Switch les plus populaires que la console a connus.A lire aussi : notre test d'Animal Crossing: New Horizons