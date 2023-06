La collection de peluches Pikmin s'enrichit avec Oatchi et le Pikmin Glace

Galerie images 24/06/2023









Les fans de Pikmin 4 ont de quoi se réjouir, et pas seulement parce qu'on a publié plus tôt dans la journée un article reprenant toutes les infos en notre possession au sujet de Pikmin 4 , non non ! En effet, de nouvelles peluches Pikmin All Star Collection sont annoncées pour septembre 2023 par Sanei Boeki, un partenaire de longue date de Nintendo en matière de peluches sous licence officielle.Ces nouvelles additions comprennent l'adorable Oatchi, un compagnon à l'allure de chien qui fera équipe avec vous dans le jeu, et un Pikmin Glace, il s'agit d'un des nouveaux types de Pikmin dévoilés dans ce nouvel opus. Ces peluches douillettes sont parfaites pour ajouter une touche de Pikmin à votre chambre ou à votre collection.Sanei Boeki, le fabricant de ces peluches, a révélé que ces deux nouveaux personnages seront disponibles plus tard cette année pour compléter la collection existante de peluches Pikmin. Les fans peuvent déjà précommander ces peluches via Amazon au Japon notamment.Voici un aperçu des nouvelles peluches :Ces nouvelles peluches sont une excellente façon pour les fans de Pikmin de montrer leur amour pour le jeu et d'ajouter de nouveaux personnages à leur collection. On ne met jamais assez de peluches Pikmin dans sa vie !Source : NintendoSoup