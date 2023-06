L'Amérique s'enflamme au sujet d'une possible annulation des E3 2024 et 2025, démentie par l'ESA

« L'ESA est actuellement en conversation avec les membres de l'ESA et d'autres parties prenantes à propos de l'E3 2024 (et au-delà), et aucune décision finale concernant les événements n'a été prise à ce jour. »

Selon plusieurs sources, les éditions 2024 et 2025 de l'E3 pourraient être annulées. Cette information provient d'un rapport du Los Angeles City Tourism Department, qui indique que les salons prévus pour les deux prochaines années auraient été annulés, ce qui commence à faire beaucoup quand on pense que l'édition 2023 a été annulée et que 2022 n'avait pas eu lieu non plus.Un porte-parole de l'ESA a proposé la déclaration suivante à Gamesindustry.biz :L'ESA ne confirme donc pas l'information. Mais ces deux dernières années, on a appris que du côté des organisateurs de l'E3, il n'y avait jamais de fumée sans feu. On n'est donc pas très loin de penser que cette fois, c'en est fini de l'E3, mais peut-être l'association américaine en charge de son organisation va-t-elle réussir à convaincre ses adhérents que le monde a besoin de l'E3.Ces informations sont quoi qu'il en soit un petit choc pour le monde du jeu vidéo, car l'E3 fut un événement majeur de l'industrie du jeu vidéo mais le salon a eu du mal à retrouver son élan depuis la pandémie de coronavirus. L'E3 2020 a également été annulé, et bien qu'il ait fait son retour en 2021, l'expérience était entièrement en ligne. L'édition 2022 a également été annulée, et bien que l'ESA avait de grandes ambitions pour cette année, le salon a été annulé une fois de plus.Il y avait un espoir que l'E3 puisse enfin faire son grand retour l'année prochaine, mais cela semble maintenant plus qu'incertain. De nombreux studios et éditeurs ont adapté leurs calendriers pour organiser leurs propres événements de présentation, même si on voit que le mois de juin est toujours un mois riche en annonces, histoire de se préparer aux folles dépenses que nous ferons en fin d'année.Cette année, même sans E3, l'actualité a été dense avec par exemple le Summer Game Fest qui a cherché à faire du bruit même si cela n'avait rien à avoir avec l'E3 tel qu'on a pu le connaitre. Et tout récemment, Nintendo a quand même diffusé un Nintendo Direct. On est certes un peu plus tard que d'habitude avec l'E3, mais ce Nintendo Direct de juin a largement tenu ses promesses... avec l' annonce du nouveau jeu Super Mario Wonder Nous continuerons à suivre ce sujet dans les prochains mois et à fournir des mises à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, mais peut-être le moment est-il vraiment venu, cette fois, de faire nos adieux à un salon avec lequel beaucoup d'entre nous avons grandi.Source : Gamesindustry.biz