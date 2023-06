UHU exploite la licence Mario Kart pour une rentrée des classes à toute vitesse !

Des produits écologiques et ludiques

Correction et fixation à l'effigie de Mario Kart

UHU s'engage en faveur de l'environnement

Pour une rentrée des classes qui démarre sur les chapeaux de roues, UHU s'associe à la franchise Mario Kart de Nintendo pour proposer une gamme de fournitures scolaires à l'effigie des personnages emblématiques du jeu. Mario, Bowser, Luigi, Toad, Yoshi et Princesse Peach sont à collectionner sur les célèbres Stic, les mini rollers de correction, la gamme ReNATURE ou encore la Patafix.Les Stic UHU à collectionner sont disponibles dans des emballages plus écologiques. Avec le stic UHU sans solvant et lavable à froid, les écoliers peuvent réaliser des collages rapides et efficaces tout au long de l'année, en toute simplicité. La colle est composée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle.Pour continuer sur cette lancée écologique, UHU propose cette année une sympathique trousse en carton qui rassemble un lot de 10 Stic. Les fans de Mario Kart ne résisteront pas au pack collector, 100 % carton, qui rassemble les personnages de Mario Kart avec une collection complète de 8 Stic uniques!Les mini rollers correcteurs UHU offrent précision et efficacité. Ils recouvrent les petites erreurs pour une copie nette et sans rature. Le ruban correcteur permet une réécriture immédiate, sans temps de séchage. Un capuchon de protection est fourni afin d'empêcher la pointe de se dessécher, de s'abîmer ou de se salir lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le roller est constitué à 100 % de matières plastiques recyclées.Les pastilles adhésives UHU, connues pour fixer et refixer facilement posters, notes et petits objets, sont aussi de la partie pour cette rentrée!La gamme ReNATURE est pour UHU une preuve de son engagement en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement. Le Stic ReNATURE est le premier bâton de colle au monde dont le tube est fabriqué à partir de matières premières végétales à base de plantes. Le tube est composé à 58% de bio-plastique renouvelable, extrait de la canne à sucre.La formule du Stic UHU est composée de 98% d'ingrédients naturels, y compris l'eau. Cette année les personnages Mario Kart sont également présents sur le Stic ReNATURE.Bref, lorsque vous ferez vos courses de rentrée, vous ne serez pas surpris de croiser le regard de Mario, Peach et compagnie au rayon fournitures scolaires !Source : Communiqué de presse.