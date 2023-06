Encore des produits dérivés Pikmin 4 au Japon

YOU CAN MAKE YOUR OWN ICE PIKMIN pic.twitter.com/MfhA4eJ5T2 — Løri (@haylsho) June 22, 2023

Galerie images 24/06/2023



Nintendo a récemment annoncé une campagne de produits dérivés Pikmin 4 pour les magasins de proximité FamilyMart au Japon. Cette gamme de produits, qui comprend des articles ménagers et des objets de collection, sera disponible en trois vagues à partir du 4 juillet.Parmi les produits annoncés, on retrouve un lot de produits sous licence Pikmin dans le cadre d'une loterie Ichiban Kuji Pikmin 4, disponible à partir du 8 juillet 2023. Chaque ticket coûtera 700 yens et les prix à gagner incluent des articles de papeterie à thème, des porte-clés, un coussin, un tapis et plus encore. Le grand prix de la loterie est un support acrylique LED mettant en vedette les trois principales variétés de Pikmin.En outre, un moule à glaçon en honneur du Pikmin Glace et un mug, ainsi qu'un sac à livres Pikmin seront disponibles chez FamilyMart à partir du 18 juillet 2023. Ces produits seront également vendus dans le Nintendo City Store d'Osaka.Enfin, à partir du 4 juillet, des porte-clés mascottes Pikmin et des bonbons gélifiés Pikmin seront disponibles. A PN, la hype commence à monter doucement autour de ce jeu exclusif à la Switch au sujet duquel on vous a proposé d'ailleurs hier un tour d'horizon complet sur la base des informations officielles autour du jeu.Les photos proposées sur le blog officiel de Nintendo (voir sources) nous montrent l'exhaustivité des petits produits proposés pour exprimer sa passion Pikmin aux yeux de tous !Il semble que ces produits ne seront disponibles qu'au Japon pour le moment. Si vous vous trouvez là-bas, vous avez donc un peu plus de chance que les fans de Pikmin situés de ce côté-ci du monde. Quant à nous, ces quelques photos des produits nous montrent ce à côté de quoi nous passons !Source : Site officiel Nintendo Japon via NintendoSoup