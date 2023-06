Sonic à l'honneur du Sonic Central

Sonic Central - June 23rd, 2023 25/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 23 juin, c'est l'anniversaire de Sonic ! Pour fêter les 32 ans du hérisson bleu, Sega a diffusé une présentation des futurs projets de sa mascotte :Vous en manque de Sonic rétro ? SEGA a pensé à vous avec la sortie de Sonic Origins et plus récemment avec Sonic Origins Plus Dans ce dernier, vous pourrez vous essayer (ou vous réessayer) à 16 jeux iconiques dontMais Sonic Origins Plus n'est pas qu'une simple copie ! De nouveaux modes, challenges ainsi que le personnage d'Amy sont les grandes nouveautés.Sonic Origins Plus est disponible depuis le 23 juin sur l'ensemble des consoles. Si vous possédez Sonic Origins, nul besoin de racheter la collection. Un Pack d'extension est disponible dès maintenant sur l'Eshop.Sonic Frontiers est le dernier titre 3D. de Sonic. Le jeu, qui a dépassé les 3 millions de vente, a recueilli un joli 17/20 dans nos colonnes Si vous avez fini l'exploration des iles Starfall, de nouveaux challenges, de nouveaux mouvements, de nouveaux collectables ainsi que le New Game + sont disponibles dès à présent et gratuitement.Après les films, l'univers de Sonic s'est exporté sur Netflix avec la série Sonic Prime. Alors que la saison 2 débutera très prochainement, le Sonic Central a été l'occasion de dévoiler une bande annonce.Dévoilé lors d'un Nintendo Direct, le jeu de rythme Samba de Amigo revient cette année avec Samba de Amigo : Party Central sur Switch. Déjà officialisé , Sonic rejoindra le casting du titre dès cet été, tout comme la chanson "Escape from the City" de Sonic Adventure 2 ou encore "Fist Bump" de Sonic Forces.Samba de Amigo sera disponible dès le 29 aout sur Switch. Des costumes et accessoires Sonic seront compris dans la Deluxe EditionAprès la sortie des packs Lego Mario, Sonic a eu le droit à sa déclinaison en briquette. Les sets regroupant Sonic, Tails, Knuckes et Amy sont déjà disponibles. Cette présentation a été occasion de dévoiler celui lié à Robotnik.Le set sera disponible à l'achat à partir du 1er aout 2023 dans les boutiques Lego et ses partenaires.Sonic Superstars est le prochain jeu du hérisson bleu. Se voulant un hommage aux premiers opus, le titre adopte un affichage 2D tout en y incorporant des nouveautés et un design moderne. Et quoi de mieux pour revenir aux sources que de confier le projet à 2 personnes ayant travailler sur les premiers jeux : Naoto Oshima et Takashi Lizuka. Si vous désirez en savoir plus sur la création de Sonic Superstars, une interview plus longue est disponible sur le site de Sonic Superstars.Le Sonic Central a été l'occasion de présenter le version LEGO de Sonic jouable dans Sonic Superstars. Une version briquette d'Eggman sera également disponible.Sonic Superstars est prévu pour cet automne sur l'ensemble des consoles, y compris Nintendo Switch.