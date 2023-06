Les biscuits Oreo s'associent à Super Mario pour un été plein de saveurs aux Etats-Unis

Les fans de Nintendo et de gourmandises vont être ravis ! Les célèbres cookies Oreo s'associent à Super Mario pour une édition limitée qui promet de faire des heureux puisque Oreo a eu la bonne idée de proposer de remplacer ses ennuyeux motifs habituels par des représentations de nos héros préférés. Une effet, les personnages emblématiques de la franchise, tels que Mario, Bowser, Luigi, Toad, Yoshi et Princesse Peach, se retrouvent sur la face avant de ces délicieux cookies.Selon le site officiel d'Oreo , cette édition spéciale Super Mario sera disponible à partir du 10 juillet outre-Atlantique. Les fans sont invités à se préparer pour l'aventure et à utiliser leurs cookies Super Mario Oreo pour aider à vaincre Bowser. On aura en tout la possibilité de découvrir 16 visuels différents : Mario, Luigi, Toad, Yoshi, la fleur de feu, le champignon, la pièce d'or, l'étoile d'invincibilité, Bowser, Bowser Junior, Goomba, Boo, Blooper, Koopa Trop, la plante Piranha et Spiny. La princesse ne fait pas partie des motifs affichés sur le site d'Oreo.On n'a pas encore d'informations sur le prix ou la disponibilité de ces cookies dans les différents pays, mais on peut s'attendre à ce qu'ils soient très populaires auprès des fans de Nintendo et des amateurs de cookies. On n'est pas loin de penser qu'un trafic illégal de cookies Oreo Mario va s'organiser entre les Etats-Unis et la France pour satisfaire notre passion pour les produits dérivés Mario, qu'ils se mangent ou pas !On va rester vigilant sur l'arrivée d'informations sur ces cookies Oreo Super Mario mais en attendant, on se consolera largement avec les bonbons Haribo Super Mario toujours disponibles en rayons dans les supermarchés de l'Hexagone !Source : notre Discord (merci @_player1_ :p)