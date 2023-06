[PNCAST] Spécial Nintendo Direct du 21 juin 2023

Comment écouter le PNCAST ?

Mercredi dernier, Nintendo diffusait un Nintendo Direct dont la firme a le secret : rythmé, riche en annonces, plaisant à regarder, le programme nous a invité à 40 minutes de belles surprises sur Nintendo Switch, pratiquement toutes prévues pour 2023.On vous propose de parcourir le contenu de ce Nintendo Direct et de nous arrêter sur les nombreux temps forts de cette vidéo, en ajoutant notre énorme grain de sel sur les principales annonces de ce nouveau ND. On reprendra ainsi ce que vous avez largement pu lire sur PN dans les heures qui sont suivi la diffusion du Nintendo Direct, mais on vous propose d'écouter notre avis dans un tout nouveau podcast exclusivement consacré au Nintendo Direct du 21 juin 2023 !On vous ajoute d'ici quelques heures le lien YouTube vers la version YT de notre podcast !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Guiome et BorisPN pour leur participation à cette nouvelle émission !