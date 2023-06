Furukawa confirme que le compte Nintendo sera utilisé sur la prochaine console de Nintendo

"Pour la transition de la Nintendo Switch à la machine de la prochaine génération, nous voulons faire tout notre possible pour permettre à nos clients de passer en douceur, tout en utilisant le compte Nintendo."

Lors de la récente réunion des actionnaires de Nintendo, le président de la firme, Shuntaro Furukawa, a partagé des informations intéressantes sur le successeur tant attendu de la Nintendo Switch. Selon lui, la prochaine console de Nintendo continuera à utiliser le même système de compte Nintendo que celui actuellement en place pour relier les utilisateurs de jeux et d'applications Nintendo avec la Switch et les smartphones.Il a déclaré :Cette déclaration de Furukawa est l'une des rares occasions où il a indirectement reconnu qu'un successeur de la Switch est en cours de développement chez Nintendo - honnêtement cela n'est absolument pas une surprise, non seulement les rumeurs sur la Switch 2 sont nombreuses, mais en plus on n'imaginait pas du tout Nintendo cessant tout travail de recherche et développement sur sa prochaine machine.Cela ouvre le champ des possibles à plein d'hypothèses : la prochaine console de Nintendo pourrait offrir une certaine compatibilité avec les jeux de la Switch, étant donné que les jeux numériques sont liés aux comptes Nintendo des joueurs, par exemple. Mais on commence déjà à extrapoler alors que finalement, on n'en sait strictement rien.Surtout, cette décision de Nintendo de conserver le même système de compte pour sa prochaine console est une stratégie qui vise à assurer une transition en douceur pour les utilisateurs actuels de la Switch : ils sont plus de 104 millions à avoir une Switch près d'eux, Nintendo fait bien de penser à leur migration vers la prochaine console de la firme via ce système de compte.Sources : Nintendo Everything