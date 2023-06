4 jeux Megadrive ajoutés au Pack additionnel Nintendo Switch Online : The Revenge of Shinobi, Ghouls ‘n Ghosts, Landstalker et Crusader of Centy

The Revenge of Shinobi

Ghouls ‘n Ghosts

Landstalker et Crusader of Centy

Four classic SEGA Genesis games have just been made available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members!



- Ghouls ‘n Ghosts

- Crusader of Centy

- Landstalker

- The Revenge of Shinobi pic.twitter.com/Kwr1pybnNY Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 28, 2023

Nintendo continue d'étoffer le catalogue de son service en ligne Nintendo Switch Online réservé aux souscripteurs du Pack additionnel, avec l'ajout de quatre jeux classiques de la Megadrive. Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent désormais profiter de The Revenge of Shinobi, Ghouls ‘n Ghosts, Landstalker et Crusader of Centy.The Revenge of Shinobi, sorti à l'origine en 1989, est un jeu d'action emblématique de la Mega Drive. Dans ce titre, les joueurs incarnent le ninja Joe Musashi dans sa quête pour sauver sa fiancée des griffes de l'organisation criminelle Neo Zeed.Ghouls ‘n Ghosts est un jeu de plateforme difficile mais addictif, sorti en 1988. Les joueurs prennent le contrôle du chevalier Arthur et doivent combattre des hordes de démons pour sauver la princesse Prin Prin.Les détails sur Landstalker et Crusader of Centy sont plus rares, mais ces deux jeux sont également des titres bien connus de la Mega Drive. Landstalker est un jeu d'action-aventure en 3D isométrique, tandis que Crusader of Centy est un RPG d'action.Nintendo a annoncé l'ajout de ces jeux via un tweet, que vous pouvez consulter ci-dessous :Ces nouveaux ajouts renforcent l'attrait du Nintendo Switch Online pour les fans de rétro-gaming. Si vous êtes abonné au service, n'hésitez pas à les essayer dès maintenant sur l'application de la console virtuelle Megadrive !Source : NintendoLife