Découvrez les mini-jeux de Everybody 1-2 Switch, le nouveau party-game de Nintendo

Découvrez les mini-jeux de Everybody 1-2 Switch

Les mini-jeux exclusifs au mode Joy-Con

Everybody 1-2-Switch! - Présentation des jeux (Nintendo Switch) 28/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les jeux exclusifs au mode smartphone

Les jeux disponibles dans les deux modes

Un mode peut en cacher un autre

Everybody 1-2-Switch! - First Look Party - Nintendo Switch 28/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

10 questions que vous vous posez sur Everybody 1-2 Switch

Est-ce qu'un appareil mobile est indispensable pour jouer à Everybody 1-2 Switch ?

Mon smartphone est-il compatible avec le jeu ?

Une connexion Internet est-elle requise pour jouer à Everybody 1-2 Switch ?

Faut-il un abonnement Nintendo Switch Online pour jouer en mode téléphone ?

Est-ce qu'un compte Nintendo est nécessaire pour jouer ?

Quelle est la façon de jouer recommandée ?

Est-il possible de jouer sur Nintendo Switch Lite ?

Combien de mini-jeux sont disponibles dans Everybody 1-2 Switch ?

Quelle est la durée typique d'une partie dans Everybody 1-2 Switch ?

Combien de modes de jeu sont disponibles dans Everybody 1-2 Switch ?

Où acheter Everybody 1-2 Switch ?

Préparez-vous à vivre une expérience de jeu inédite avec Everybody 1-2 Switch, le nouveau jeu exclusif à la Nintendo Switch qui sortira le 30 juin 2023 . Ce party-game innovant propose une variété de mini-jeux qui peuvent être joués avec les Joy-Cons de la Switch ou avec un smartphone, offrant une flexibilité assez rare dans son gameplay.Les mini-jeux qui ne se jouent qu'aux Joy-cons, comme "Ballons à gonfler" et "Combat de hanche", permettent à jusqu'à 8 joueurs de s'affronter dans des défis que Nintendo nous promet hilarants dans sa dernière bande-annonce.Voici la liste des mini-jeux dévoilés qui se jouent jusqu'à 8 joueurs aux Joy-cons :- Ballons à gonfler : faire gonfler un ballon le plus possible, sans le faire éclater- Combat de hanche : donner des coups de hanche et riposter au bon moment pour éjecter l'avatar de son adversaire- Relai 400m : un passage de relai ou plutôt de Joy-con en équipe pour atteindre la victoire en courant sur place.- Duel de samourai : à mon top, donnez un coup de sabre et admirez le bain de sang qui en découlera !- Cache cache Joy-con : le Joy-Con vibre et nous permet de le localiser quelque part dans la pièceD'autre part, les jeux exclusifs au mode smartphone, comme "Bingo" et "Glacier", peuvent accueillir jusqu'à 100 joueurs, créant une ambiance de fête assez intéressante.Voici une liste des jeux exclusifs au mode téléphone auxquels on pourra donc jouer jusqu'à 100 personnes :- Bingo : la console annonce un nombre et il nous suffit de le cocher sur notre grille personnelle située sur l'écran de notre smartphone- Glacier : il faut se prendre des commandes glaces et répondre à des questions- Photo coleur : il faut utiliser l'appareil photo du smartphone pour prendre une photo de la couleur demandée- Enchères : simulation au cours de laquelle il faut gérer son budget pour essayer de remporter l'enchèreEn plus de ces jeux exclusifs, Everybody 1-2 Switch propose également une série de mini-jeux qui peuvent être joués dans l'un ou l'autre mode. Que vous préfériez le Joy-Con ou le smartphone, des jeux comme "1, 2, 3, Soleil" et "Presse-citron" vous garantissent de sacrés fous rires en famille ou entre amis.Jeux disponibles dans les deux modes : limité à 8 dans le mode Joy-con, ou à 100 dans le mode smartphone- 1, 2, 3, Soleil : il faut arrêter de bouger quand le compteur annonce 3- Presse-citron : il faut indiquer la bonne réponse- Ecole de ninjas : détourner des shurikens qui sont lancés dans notre direction- Bonjour, Ovni : entrer en contact avec des extraterrestres en reproduisant leurs mouvements- Saut à la corde : Joy-con ou smartphone en main, il faut sauter au rythme du passage de la corde à sauter- Squat au signal : quand le mot "squat" est prononcé, il faut... faire un squat- Marmiton : il faut soulever le couvercle virtuel le plus près possible du temps indiqué- Chaises musicales : il faut s'asseoir dès que la musique s'arrêteEt ce n'est pas tout ! En effet, Nintendo a également annoncé des mini-jeux où chacun jouera pour soi, comme "Bingo pour tous" et "Fête du quiz". Vous pouvez même créer vos propres questions/réponses pour personnaliser votre quiz.Pour un premier aperçu du jeu en action, jetez un œil à ce premier aperçu vidéo . Vous y découvrirez les trois genres de jeux proposés et vous aurez un avant-goût de l'excitation incroyable qui vous attend avec Everybody 1-2 Switch.Non, un appareil mobile n'est pas obligatoire pour jouer à Everybody 1-2 Switch. Cependant, certains mini-jeux sont exclusifs au mode téléphone et nécessitent donc un appareil mobile pour être joués.Oui, si votre téléphone permet de se connecter à Internet, a un détecteur de mouvement et une caméra.Oui, une connexion Internet est nécessaire pour jouer à Everybody 1-2 Switch.Non, un abonnement Nintendo Switch Online n'est pas nécessaire pour jouer en mode téléphone.Oui, un compte Nintendo est nécessaire pour jouer à Everybody 1-2 Switch depuis une Switch. Les joueurs sur smartphone n'ont pas besoin de disposer d'un compte Nintendo.La façon de jouer recommandée dépend des mini-jeux auxquels vous voulez jouer. Certains mini-jeux sont jouables uniquement avec les Joy-Cons, d'autres uniquement avec un téléphone, et d'autres encore sont jouables avec les deux. Mais compte tenu du nombre de joueurs, on privilégiera une Switch en mode téléviseur.Oui, il est possible de jouer à Everybody 1-2 Switch sur Nintendo Switch Lite. Cependant, certains mini-jeux nécessitent l'utilisation de Joy-Cons, qui sont vendus séparément.Everybody 1-2 Switch propose une grande variété de mini-jeux. Le nombre exact n'est pas précisé, mais il y a suffisamment de jeux pour passer de bons moments.La durée d'une partie dans Everybody 1-2 Switch peut varier en fonction du mini-jeu choisi et du nombre de joueurs. Cependant, chaque mini-jeu est conçu pour être rapide et amusant, ce qui rend le jeu idéal pour des sessions de jeu courtes et intenses. Les parties peuvent être configurées pour jouer 20, 30 ou 40 minutes.Everybody 1-2 Switch propose trois types de modes de jeu : tournois par équipe, Fête du quiz, Bingo pour tous.Le jeu sera disponible sur l'eShop pour 29,99€ dès vendredi 30 juin, et le même jour chez vos revendeurs habituels. Voici quelques liens pour faciliter votre achat du jeu chez les revendeurs les plus populaires : la FNAC Micromania.fr . Tous le proposent au même prix que sur eShop.Sources : fiche du jeu sur le site officiel