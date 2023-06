Everybody 1-2-Switch : un nouveau party-game surprise de Nintendo annoncé pour le 30 juin 2023

Nintendo vient d'annoncer la sortie de son nouveau party-game, Everybody 1-2-Switch, prévue pour le 30 juin (on attend la date officielle européenne mais la date est confirmée pour le Japon et les Etats-Unis). Ce jeu promet de transformer chaque fête de famille ou entre amis en une fête mémorable grâce à des mini-jeux amusants et évidemment interactifs, utilisant aussi bien les Joy-Cons que... son smartphone.Everybody 1-2-Switch est conçu pour être joué avec des contrôleurs Joy-Con ou des téléphones portables, ce qui facilite la participation de tous même quand le nombre de Joy-Cons est insuffisant, dans une série de jeux allant des ballons aux extraterrestres. Il s'agit d'un jeu de compétition par équipe où le but est de voir quel groupe peut remporter un certain nombre de jeux en premier. De plus, de nombreux jeux proposent plusieurs variantes qui modifient les règles ou ajoutent un challenge supplémentaire.Toutes les sources confirmant la date de sortie du 30 juin sur la base de tweets de la part de Nintendo of America :Fait étrange, aucune bande-annonce n'a encore été proposée, l'annonce est simplement tombée dans la nuit avec le tweet ci-dessus. On a quand même deux sortes d'artworks-logos du jeu à vous proposer ici :Les précommandes sont déjà ouvertes, ce qui signifie que nous pouvons nous préparer à rejoindre l'action dès que le jeu sera lancé.Everybody 1-2-Switch fait écho au jeu 1-2-Switch, lancé en 2017 et qui a il faut l'admettre reçu des critiques plutôt mitigées de la part du public, avec un score Metacritic de 58. Espérons que Nintendo aura pris en compte les retours des joueurs pour améliorer cette nouvelle version et nous proposer une nouvelle expérience plus divertissante que le premier jeu de la série.Source : Siliconera