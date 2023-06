Vanpool, un studio proche de Nintendo qui édita Dillon's Rolling Western, annonce sa cessation d'activité

Madame, Monsieur, Je profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'avenir.Nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu.



Nous aimerions vous informer que BANPOOL Inc. sera dissoute le 31 mai 2023.

Nous avons décidé de dissoudre la société pour diverses raisons après avoir poursuivi le développement du jeu grâce à votre soutien.



Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour le soutien que nous avons reçu et nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer.



Nous aimerions profiter de cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude pour le soutien que vous nous avez apporté et nous excuser pour les désagréments causés.



Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Pour de plus amples informations, veuillez contacterReprésentant et liquidateur de Vanpool Co.

Représentant et liquidateur Jun Tsuda

1-19-5 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JaponB1 Daini Meiho Bldg.

TÉL : 03-6302-0300

fax : 03-6302-0309

C'est une triste nouvelle pour les équipes auxquelles vont nos pensées en ce lendemain de cessation d'activité : Vanpool, studio de développement japonais connu pour la série Dillon's Rolling Western sur Nintendo 3DS, a annoncé sa fermeture. Selon un communiqué publié sur leur site web, l'entreprise est dissoute au 31 mai 2023.Vanpool avait été fondé en 1999 par Taro Kudou et Kazuyuki Kurashima, il avait depuis travaillé sur plusieurs titres pour Nintendo. En plus de la série Dillon's Rolling Western, le studio a également collaboré avec HAL Laboratory sur plusieurs jeux Kirby, dont Super Kirby Clash, Kirby Fighters 2, Kirby and the Forgotten Land, et Kirby’s Return to Dream Land Deluxe.Le studio a également travaillé sur des titres plus anciens comme Mario & Luigi: Superstar Saga et a créé Freshly-Picked Tingle’s Rosy Rupeeland, un jeu qui n'est sorti qu'au Japon. Le communiqué publié sur le site de Vanpool n'entre pas dans les détails concernant les raisons de sa fermeture, mentionnant simplement diverses circonstances qui ont conduit son management à cette difficile décision.C'est en ces termes que le studio annonce sa fermeture sur son site officiel Nintendo perd un partenaire : Vanpool a contribué à de nombreux titres plus ou moins appréciés des joueurs. Quels sont vos souvenirs des jeux auxquels Vanpool a contribué ? N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire ou sur notre Discord Sources : GoNintendo