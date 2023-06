The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom serait le jeu Nintendo le plus vendu rapidement de tous les temps

"Tears of the Kingdom est devenu le jeu vidéo Nintendo le plus rapidement vendu de tous les temps."

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le dernier opus de la célèbre série de Nintendo, a atteint de nouveaux sommets en quelques semaines seulement, selon le Guinness World Records. Le jeu, sorti le 12 mai, a vendu 10 millions d'exemplaires en seulement trois jours , battant le record précédemment détenu par Super Smash Bros. Ultimate en 2018.Pour mettre ce chiffre en perspective, Super Smash Bros. Ultimate avait vendu 12,08 millions d'exemplaires en 24 jours. Tears of the Kingdom est également le jeu de la franchise Legend of Zelda qui s'est vendu le plus rapidement dans l'histoire de la série, qui dure depuis 37 ans. Le titre était précédemment détenu par Skyward Sword, sorti en 2011.L'article du GWR ne parle pas de Pokémon Violet et Ecarlate, sorti en novembre dernier et lui aussi fort populaire lors de son lancement, peut-être la nouvelle aventure de Link aura-t-elle eu raison, finalement, des bestioles colorées !Sources : Guiness World Records