Le Nintendo eShop ferme ses portes en Russie

La branche de Nintendo en Russie se rapproche un peu plus de la fermeture : Nintendo of Europe a annoncé la fermeture du Nintendo eShop ce 31 mai 2023.Depuis le début de l'année 2023 et suite aux différentes sanctions internationales prises à l'encontre de la Russie du fait de son invasion de l'Ukraine , les transactions devenaient difficiles voire impossibles pour des entreprises comme Nintendo. La firme avait déjà arrêté la vente physique de jeux dans le pays et mis la boutique en ligne en maintenance.Aujourd'hui, Nintendo va plus loin et confirme dans un message à ses partenaires distributeurs la fermeture définitive du Nintendo eShop, la boutique en ligne qui permet d'acheter et de télécharger des jeux sur sa console Nintendo Switch. Nintendo précise que les clients pourront continuer à retélécharger des jeux achetés précédemment.Dans son email, Nintendo déclare planifier la fermeture de sa branche russe et que dans ces conditions, les informations de paiement liées aux comptes de ses clients, seront supprimées par mesure de sécurité.La décision de Nintendo est similaire à celle prise par d'autres entreprises du secteur comme Activision Blizzard, Sony ou Microsoft.