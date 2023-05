Super Mario Bros. le film détrône la Reine des Neiges

Le film d'animation Super Mario est sorti depuis bientôt deux mois en salle mais son exploitation n'est pas encore terminée et cela permet aux aventures sur grand écran de battre de nouveaux records !Aujourd'hui, le film Super Mario est définitivement monté sur le podium des films d'animation les plus rentables de l'histoire en dépassant de quelques milliers de dollars les recettes du film La Reine des neiges, sorti en 2013.Avec près de 1,3 milliard de dollars, le film occupe la troisième place d'un classement dominé par le remake en live action du Roi Lion, sorti en 2019 et qui a accumulé plus d'1,6 milliard de dollars de recette.Super Mario, désormais libéré et délivré de la pression, peut se tourner vers son prochain adversaire... qui n'est autre que la Reine des neiges 2 ! La suite des aventures d'Elsa et Anna sortie en 2019 avait, à l'époque, explosé les records du box office et accumulé 1,4 milliard de dollars de recette. Des records que Super Mario a déjà commencé à battre !