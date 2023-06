Le PDG d'Activision regrette son manque de soutien à la Nintendo Switch

PlayStation ne voit pas Nintendo comme un concurrent direct

Dans une récente déclaration, Bobby Kotick, PDG d'Activision, a exprimé ses regrets de ne pas avoir suffisamment soutenu la Nintendo Switch. Cette déclaration a été faite lors du quatrième jour du procès concernant l'acquisition prévue d'Activision Blizzard par Microsoft.Kotick a admis avoir fait une "mauvaise évaluation" en ne portant pas la franchise phare de Call of Duty sur la Nintendo Switch. Il a expliqué que lorsqu'il a vu un prototype de la console, il pensait que Nintendo essayait de faire trop de choses et que cela ne serait pas un succès. En voilà un visionnaire — peut-on se moquer un peu facilement avec le recul aujourd'hui et les quelques 125 millions de Switch vendues dans le monde !Cependant, la Nintendo Switch a prouvé le contraire en devenant probablement la deuxième plus grande console de jeux vidéo de tous les temps, avec plus de 125 millions d'unités vendues. Elle est juste derrière la PlayStation 2 qui a vendu plus de 155 millions d'unités. Si on compte également les consoles portables, la Nintendo DS est également dans ce tiercé gagnant avec 154,02 millions d'unités vendues.Si l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft se concrétise, le géant de la technologie a promis de porter Call of Duty sur les systèmes Nintendo après avoir conclu un engagement de 10 ans avec Nintendo . Cependant, Microsoft fait face à une forte opposition à ses intentions, car l'Autorité de la concurrence du Royaume-Uni a déjà cherché à bloquer l'accord, affirmant qu'il "modifierait l'avenir du marché en pleine croissance du cloud gaming, conduisant à une réduction de l'innovation et moins de choix pour les joueurs britanniques dans les années à venir."Par ailleurs, Jim Ryan, le patron de PlayStation, a également commenté la situation de la Switch et de Call of Duty. Selon lui, la console de Nintendo n'est pas un concurrent direct de Sony. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il pensait que Call of Duty n'avait pas bien performé sur les précédentes consoles de Nintendo, il a déclaré que le jeu visait un "public très différent de l'audience standard de Nintendo qui apprécie Mario et Zelda, et non Call of Duty."Le long procès qui se déroule aux Etats-Unis dans le cadre de la très controversée acquisition d'Activision-Blizzard par Microsoft devrait dans les prochains jours nous réserver encore quelques surprises.Sources : Nintendo Life