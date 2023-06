Niantic fait marche arrière sur une amélioration de Pokémon Go

Une amélioration appréciée des joueurs supprimée

Some Trainers may have experienced an increase to the current interaction radius. This was the unintended effect of a bug fix intended to improve the Pokémon encounter experience when your device is experiencing GPS drift. While we’re reverting this change, we will take your… — Niantic Support (@NianticHelp) June 27, 2023

Une communication confuse de la part de Niantic

Dans un revirement de situation qui a suscité la colère de la communauté des joueurs, Niantic, le développeur de Pokémon Go, a récemment annulé une amélioration appréciée du jeu. Cette modification, qui permettait aux joueurs de voir les apparitions de Pokémon de deux fois plus loin, avait été mise en place plus tôt dans la semaine et avait été saluée par les joueurs.La modification en question avait pour effet d'augmenter le rayon d'apparition des Pokémon, permettant ainsi aux joueurs de voir les Pokémon apparaître de deux fois plus loin. Cette amélioration avait été bien accueillie par la communauté des joueurs, qui y voyaient une amélioration significative de l'expérience de jeu. Cependant, Niantic a annoncé via Twitter que cette amélioration serait supprimée, suscitant la colère et la déception de nombreux joueurs.Ajoutant à la confusion, les leaders de la communauté du jeu, qui sont régulièrement informés par Niantic, auraient été informés que le jeu fonctionnait "comme prévu" avec la modification appliquée. Cependant, ils ont ensuite été informés que cette information était une erreur, ce qui a encore accru la frustration de la communauté des joueurs.Cette situation s'ajoute à une série de problèmes récents avec le jeu, qui ont suscité la frustration des joueurs. Parmi ces problèmes, on compte des modifications impopulaires des raids à distance et une série de bugs et de problèmes d'événements. Malgré l'engagement récent de Niantic à résoudre ces problèmes, de nombreux joueurs attendent toujours des preuves concrètes de cet engagement.Cette situation a eu un impact significatif sur la communauté des joueurs de Pokémon Go, qui se sentent frustrés et déçus par les actions de Niantic. Alors que l'entreprise a promis de résoudre les problèmes du jeu, de nombreux joueurs attendent toujours des preuves de cet engagement. Il reste à voir comment Niantic répondra à ces préoccupations à l'avenir.Cette série d'événements a clairement suscité une vague de réactions parmi les joueurs de Pokémon Go. Mais vous, que pensez-vous de la décision de Niantic de supprimer cette amélioration appréciée ? D'ailleurs, on célèbre bientôt le 7e anniversaire du jeu : jouez-vous toujours régulièrement à l'instar de notre Thibault national, ou avez-vous mis le jeu de côté ?N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous, et à venir chercher des co-dresseurs pour vos escapades urbaines sur notre Discord Source : Eurogamer