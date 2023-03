Haribo P!k x Super Mario : une collab' qui a du piquant pour la sortie de Super Mario Bros Le Film

Quel est le point commun entre la pièce d'or de Super Mario, son étoile d'invincibilité et sa Fleur de feu ? Tous trois ont été transformés en bonbons par Haribo à l'occasion de la sortie du film Super Mario Bros, dans la gamme Haribo P!k en édition limitée.Pour faire découvrir la série aux fans, Haribo annonce une présence renforcée dans les rayons bonbons des supermarchés, avec 200 animations en magasins, des PLV Mario et une visibilité forte sur les réseaux sociaux.L'édition limitée Haribo P!k x Super Mario est disponible en différents formats : un mini-sachet de 30g, un sachet de 100 ou 180g, et même pour les plus gourmands (ou les grandes familles) une boîte avec 150 bonbons.Les bonbons en forme d'étoile et la pièce d'or, de couleur jaune, auront le goût de citron, tandis que la Fleur de feu aura un goût de pomme ou de fraise. Peut-être recevrez-vous l'un des 1,5 millions d'échantillons qui seront distribués durant toute l'année 2023 par Haribo pour soutenir cette gamme de bonbons Mario.On sait maintenant ce qui accompagnera notre sortie ciné du 5 avril prochain : avec les bonbons Pik Haribo à l'effigie de ces trois items incontournables de la saga Mario, on ne pourra pas être plus dans le thème !