Télévisator 2 fête ses 30 ans avec Cyril Brevet et une émission spéciale sur YouTube

L'émission culte Télévisator 2 fête ses 30 ans avec une émission spéciale intitulée Télévisator Renaissance. Cyril Drevet, alias Crevette, sera accompagné de Patrick Giordano, Jean-Philippe Astoux, Hugues Martin, Christophe Delpierre, Céline Dubois et Ness pour évoquer leurs souvenirs de tournage. Bertrand Amar, Marcus et Julien Chièze seront également présents pour accompagner l'équipe dans la célébration de ce bel anniversaire.Conçue par l'équipe du célèbre magazine de jeux vidéo Player One qui a bercé l'adolescence de votre dévoué, Télévisator 2 a marqué toute une génération de téléspectateurs avec ses rubriques tests et astuces animées par Matt Murdock.Télévisator Renaissance sera disponible le vendredi 31 mars à 17 heures sur la chaîne YouTube de Cyril Drevet . La vidéo sera également diffusée en soirée au RESET Bar et Café à Paris, en compagnie de Cyril Drevet, Patrick Giordano, Jean-Philippe Astoux, Hugues Martin et Christophe Delpierre."C'est beaucoup d'émotions de retrouver en plateau mes anciens camarades afin de célébrer cet anniversaire comme il se doit et de partager ça avec les fans !" a confié Cyril Drevet, cité dans le communiqué de presse annonçant cette émission anniversaire.Source : Communiqué de presse.