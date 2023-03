SEGA et Level Infinite absents de l'E3 2023 : l'événement est-il en danger ?

D'autres d'éditeurs prévoient de ne pas participer à l'E3, mais ils n'ont pas encore fait d'annonce officielle.

L'e3 2023 annulé ?

L'E3 est certes le plus grand événement de l'industrie du jeu vidéo, mais après plusieurs années de pandémie et de fronde de la part de certains acteurs du secteur, ses jours sont peut-être comptés. En effet, SEGA et la filiale de Tencent Level Infinite ont annoncé qu'ils ne participeront pas à l'édition 2023, qui devrait se dérouler au Convention Center de Los Angeles. Cette absence pose beaucoup de questions, les médias américains s'interrogeant sur la tenue même de l'événement.SEGA aurait décidé de ne pas participer à l'E3 2023 mais sans pour autant donner de raison explicite pour justifier sa décision. Même écho chez Level Infinite, un autre éditeur de jeux vidéo, sans plus de précision à ce stade. IGN, qui a contacté tous les éditeurs américains pour les interroger sur leur participation à cette nouvelle édition, est assez pessimiste :Cette absence de deux autres acteurs de l'industrie du jeu vidéo soulève des doutes quant à la tenue même de l'E3 2023. En effet, l'événement a déjà été annulé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et a été remplacé par une version entièrement en ligne en 2021 et 2022 . Il est donc possible que l'événement ne puisse pas avoir lieu en 2023, en raison des mêmes contraintes sanitaires et économiques.Dans le même temps, d'autres événements sont organisés, en ligne, à l'instar des Play Days, un événement créé par Geoff Keighley, le créateur des Game Awards. Certains éditeurs ont déjà confirmé leur intention d'y prendre part, comme Bandai Namco, et si Level Infinite n'a pas indiqué s'il serait de la fête en 2023, le studio y avait pris part en 2022.A ce stade, et vu le manque de communication de la part de l'E3 après son va-tout en début d'année , on peut être assez sceptique quant à la capacité de l'Entertainment Software Association et de ReedPop, organisateur de l'événement, de pouvoir maintenir l'édition 2023 de l'E3, alors même qu' Ubisoft a annoncé hier annuler sa participation à l'E3 et que Nintendo a indiqué depuis longtemps qu' il n'y participerait pas Quoi qu'il en soit, aux Etats-Unis, la messe semble dite et on semble s'orienter vers une annulation pure et simple d'un événement qui ne reviendra alors peut-être plus jamais, les éditeurs ayant beaucoup de difficulté à justifier les dépenses liées à un salon d'une telle envergure.Evidemment, à PN, nous avons fait notre deuil de l'E3 depuis longtemps, à partir du moment où Nintendo a pris ses distances avec l'événement, lui préférant un Nintendo Direct qui depuis a fait beaucoup d'émules parmi les studios et éditeurs, même si la perspective de voir tout le gratin du jeu vidéo se retrouver sur un roof-top de Los Angeles rappelle à votre dévoué d'incroyables souvenirs ! Une page se tourne, lentement mais sûrement, avec la longue agonie de l'E3.Source : IGN.com