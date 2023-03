La Switch collector Zelda Oled, le parfait cadeau pour remplacer sa console vieillissante

Gros dilemme ce soir pour de nombreux fans : craquer une nouvelle fois pour une édition collector de la Switch aux couleurs de la franchise Zelda ou résister jusqu'à ce qu'une prochaine vraie nouvelle console Nintendo ne soit annoncée.





Si vous avez collectionné les éditions collectors ou que vous souhaitez justement basculer sur une édition OLED de la Switch, la question ne se pose pas. La belle console ne pourra que vous séduire même si on a déjà quelques échos de stocks réduits, promettant une belle pagaille lors des précommandes qui risquent de s'ouvrir durant les prochaines heures. La Switch collector et sa manette pro vont être convoitées et il n'y en aura pas pour tout le monde, surtout si certains font main basse sur les différents stocks.







La force de cette proposition, c'est que c'est une édition OLED, au contraire de l'édition limitée Mario apparue il y a quelques semaines. C'est donc la version avec l'écran de meilleur qualité et plus grand, une plus grande quantité mémoire à l'intérieur, et des Joy-Con un peu moins sensible pour le moment au drift, avec une station d'accueil dotée dès le départ du port RJ45 pour jouer en réseau. Le premier unboxing est apparu sur le net, on vous en fait profiter ci-dessous même si le YouTubeur BeatEmUps est bien trop bavard et théâtral dans sa présentation à notre goût (notez l'impressionnant linéaire derrière lui, à faire pâlir d'envie notre Boris, pourtant loin d'être un petit joueur dans ce domaine). On l'envie tout de même sérieusement.









UNBOXING the ZELDA: Tears of the Kingdom OLED Nintendo Switch! 28/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette Switch collector ne contenant pas le jeu, elle reste très intéressante pour de nombreux possesseurs des premières éditions Switch qui commencent à vaciller. Ainsi notre brave Switch Day one connaît de sérieux problèmes de surchauffe et malgré un premier nettoyage, on constate désormais une difficulté à gérer les parties multijoueurs sur Mario Kart 8 Deluxe sans avoir au bout de 30 minutes une mise en sécurité, pour notre plus grand agacement. Si d'autres propriétaires connaissent des difficultés similaires, cette édition Zelda ou Splatoon 3 ou Pokémon est une bonne solution de remplacement, pour continuer à jouer en l'état avec l'ensemble de ces jeux.





Si en revanche vous croisez les doigts pour l'annonce de la succession de la Switch, les hésitations vont être grandes. On ne connait pas la moindre date possible de sortie même si 2024 est plus que probable, cela fait donc encore pas mal de temps à patienter. Si votre matériel n'a aucun problème, vous pouvez donc patienter sans difficulté.





Deux questions restent posées : est-ce que le revêtement doré de cette édition collector ne va pas être trop sensible à l'usure ? Est-ce que vous arriverez à mettre la main sur un exemplaire ? Bon courage dans votre chasse pour mettre la main sur votre prochain "précieux" !